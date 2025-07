Abstieg, Umbruch, Aufbruch: FC Spraitbach blickt nach vorn

Jugend rückt nach – und übernimmt

Trotz der enttäuschenden Gesamtbilanz gibt es positive Entwicklungen im Verein – vor allem im Nachwuchsbereich. „Erfreulich ist, dass wir extrem viele junge Spieler auf dem Platz hatten“, betont Jakob. In der Partie gegen Tannhausen, die mit 0:7 verloren ging, standen gleich sechs Spieler unter 19 Jahren in der Startelf. Der sportliche Rückschritt wird in Spraitbach als Investition in die Zukunft verstanden.

Von der Kreisstaffel in die Bezirksliga

Die Entwicklung der jungen Spieler ist für Jakob ein Lichtblick. „Wie bereits erwähnt, freut uns die Integration und Entwicklung unserer jungen Spieler“, sagt er. Noch vor zwei Jahren spielten viele von ihnen in der Kreisstaffel – inzwischen sammelten sie Erfahrung in der Bezirksliga. „Natürlich mussten sie hier das ein oder andere Mal noch Lehrgeld bezahlen, in Summe haben sie es aber sehr gut gemacht“, lautet sein Urteil. Das Team sei inzwischen gut durchmischt: „Ich denke, wir haben eine gute Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern.“