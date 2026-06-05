Abstieg! TSV Emmering verliert Relegation gegen TSV Babensham 2:3

Relegationshärte bis zur Seitenauslinie: Babenshams (Nr. 12) Josef Frank versucht, Emmerings (rechts) Michael Niedermaier mit allen Mitteln am Durchbruch zu hindern. – Foto: Christian Mühlhofer

Der Kreisklassist TSV Babensham hat sich in der Relegation gegen den Kreisligisten TSV Emmering durchgesetzt. Tobias Aimer erzielte dabei drei Tore – das entscheidende 3:2 in der Nachspielzeit.

Es war ein Relegationsspiel ohne Rückspiel, ein Duell mit Tragweite für beide Vereine. Während der TSV Emmering den Absturz in die Kreisklasse verhindern wollte, bot sich dem TSV Babensham die große Chance auf den Aufstieg in die Kreisliga. Vor der beeindruckenden Kulisse von rund 1600 Zuschauern auf der Sportanlage des SV Forsting/Pfaffing entwickelte sich ein packender Fußballabend mit allem, was die Relegation ausmacht.

Die Zuschauerschlangen vor den Eingängen waren am Freitagabend so lang, dass die Partie erst mit zehn Minuten Verspätung angepfiffen werden konnte. Der Grill qualmte und aus dem Babenshamer Fanblock stiegen blau-weiße Rauchschwaden auf. „Hurra, hurra, die Babenshamer sind da“, hallte es über den Platz. Die „Blaue Meute“ hatte ihre Mannschaft zahlreich und lautstark nach Forsting begleitet.

Rund 1600 Fans am Spielfeldrand in Forsting

Die Babenshamer legten los mit viel Kampfgeist. Bereits in der 6. Minute verhinderte der Pfosten die frühe Führung des Kreisklassisten. Die Mannschaft setzte Emmering von Beginn an unter Druck. In der 15. Minute musste Babensham nach einem Kopfzusammenstoß bereits früh wechseln. Die Partie war intensiv, aber fair geführt.

Die besseren Torchancen gehörten in der ersten Halbzeit den Babenshamern. In der 38. Minute landete ein Freistoß erneut am Pfosten – zum zweiten Mal rettete für Emmering das Aluminium. Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, krachte ein weiterer Abschluss an die Emmeringer Latte (46.). Doch statt der verdienten Führung für Babensham schlug plötzlich der Kreisligist zu. Peter Mayr brachte Emmering mit einem Flankenschuss überraschend in Führung (49.). Der Ball senkte sich tückisch, der Schlussmann verschätzte sich.

Aufsteiger mit mehr Fortune in der Schlussphase

Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später traf Tobias Aimer zum 1:1-Ausgleich (52.). Emmering wirkte in dieser Phase gefestigter und fand besser ins Spiel. Das wurde in der 59. Minute belohnt, als Michael Niedermaier die erneute Führung zum 2:1 erzielte. Doch Babensham ließ sich nicht abschütteln, blieb gefährlich – und belohnte sich in der Schlussphase für seinen großen Aufwand. Zunächst gelang Tobias Aimer erneut der Ausgleich (88.), ehe Babenshams Knipser mit seinem dritten Treffer des Abends den umjubelten 3:2-Siegtreffer (90.) für den Aufstieg erzielte.

Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel auf der Gewinnerseite keine Grenzen. Für den TSV Emmering hingegen endeten der Abend und die Saison bitter und nach acht Jahren Kreisliga mit dem Gang in die Kreisklasse.