Abstieg sicher: "Mannschaft mit einer Lupo-DNA auf die Beine stellen"

Wolfsburg zeigte zwar eine Reaktion und verkürzte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Giosuè Tortora in der 38. Minute auf 2:1, blieb jedoch insgesamt zu fehleranfällig. In der zweiten Halbzeit schwächten sich die Gäste zusätzlich: Hassan Mustapha sah in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte.

Die Ausgangslage war eindeutig: Lupo Martini benötigte dringend Punkte, um die theoretische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Stattdessen geriet die Mannschaft früh ins Hintertreffen. Koné brachte Holthausen Biene bereits in der 13. Minute in Führung, Hüer erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0 (19.).

Mit der Niederlage ist der Abstieg rechnerisch besiegelt. „Nach 15 Jahren Oberliga, davon zwei Jahre in der Regionalliga, geht es runter in die Landesliga“, ordnet Teammanager Tahar Gritli die Situation ein.

Die endgültige Entscheidung fiel kurz vor Schluss, als Thelen in der 84. Minute zum 3:1 traf und damit den Abstieg besiegelte.

Damit endet eine lange Phase, in der sich Lupo Martini Wolfsburg im hohen niedersächsischen Amateurfußball etabliert hatte. Der sportliche Niedergang in dieser Saison konnte nicht mehr aufgehalten werden.

Unmittelbar nach dem feststehenden Abstieg richtet der Verein den Blick nach vorn. „Wir arbeiten auf Hochtouren, eine schlagfertige Mannschaft mit einer Lupo-DNA auf die Beine zu stellen“, erklärt Gritli.

Ein zentraler Bestandteil dieser Planung ist die personelle Kontinuität im Umfeld der Mannschaft. Cheftrainer Kevin Schulze, Co-Trainer Marc Zerbe, Betreuer Ilario Ricci, Physiotherapeut Hendrik Busch und Teammanager Tahar Gritli bleiben dem Verein erhalten. Zudem kehrt Lennart Gutsche als Torwarttrainer zurück.

Kern des künftigen Kaders steht

Auch im Spielerbereich sind erste Weichen gestellt. Acht Akteure haben ihre Zusage für den weiteren Weg gegeben, darunter Kapitän Valeri Schlothauer und Vizekapitän Malcolm Badu. Hinzu kommen Jakob Schlienz, Lukas Comito, Hassan Mustapha und Marco Barberi, die bereits länger im Verein aktiv sind und teilweise aus der eigenen Jugend stammen.

Ergänzt wird dieser Kern durch Elia Cirrone und Romeo Kumor, die ebenfalls bleiben werden. „Mit weiteren Spielern sind wir in positiven Gesprächen, den Weg gemeinsam in der Landesliga zu gehen“, so Gritli.

Trotz des sportlichen Rückschlags setzt der Verein auf Kontinuität und eine klare strategische Ausrichtung. „Der Vorstand hat jetzt voll den Fokus, den Rest der Saison und die neue Saison zu planen, um es positiv zu gestalten, dass Lupo Martini wieder für erfreuliche Schlagzeilen sorgt“, erklärt Gritli.

Der Abstieg markiert damit nicht nur das Ende einer Ära, sondern zugleich den Beginn eines Neuaufbaus – mit vertrauten Strukturen und dem Ziel, den Verein mittelfristig wieder in höhere Ligen zu führen.