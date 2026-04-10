Abstieg rückt näher: Apensen geht im Derby unter

Zwei Tore beim überraschend hohen 6:0-Erfolg des TSV Eintracht Immenbeck II: Philipp Raschke. – Foto: Michael Brunsch

Schlimmer geht immer. So kann man die Leistungen des TSV Apensen II in dieser Saison beschreiben. Im Derby gegen den Vorletzten, TSV Eintracht Immenbeck II, setzt es am Donnerstagabend eine 0:6-Heimniederlage. Das dürfte jetzt der absolute Negativhöhepunkt der Saison sein. Ist der Abstieg nach 18 Jahren 1. Kreisklasse noch zu verhindern?

Die Elf von Trainer Björn Bleschke hatte zuletzt sechs Spiele in Folge verloren, Immenbeck neun Partien nicht gewonnen. "Wir gingen von Beginn an vorne drauf, wollten unbedingt gewinnen. Schon nach zwei Minuten scheiterten wir am Aluminium", sagt Immenbecks Coach Marvin König. Dennoch führten die Gäste zur Pause bereits mit 0:3. Eric Müsing, Philipp Raschke und Mika Klaas Köhne hatten getroffen. Letzterer musste später mit einer Kopfverletzung raus. "Nach einem Kopfball wusste Mika garnichts mehr, ist zur Sicherheit nach dem Spiel noch ins Krankenhaus gefahren", so König. Im zweiten Durchgang wurde es dann noch deutlicher.

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