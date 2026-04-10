 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Abstieg rückt näher: Apensen geht im Derby unter

1. Kreisklasse: Immenbeck gewinnt 6:0 - Platzverweis für Yannick-Adrian Siegler - Eintracht-Spieler mit Gedächtnislücken

von Michael Brunsch · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
Zwei Tore beim überraschend hohen 6:0-Erfolg des TSV Eintracht Immenbeck II: Philipp Raschke.
Zwei Tore beim überraschend hohen 6:0-Erfolg des TSV Eintracht Immenbeck II: Philipp Raschke. – Foto: Michael Brunsch

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1. Kreisklasse Stade
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Schlimmer geht immer. So kann man die Leistungen des TSV Apensen II in dieser Saison beschreiben. Im Derby gegen den Vorletzten, TSV Eintracht Immenbeck II, setzt es am Donnerstagabend eine 0:6-Heimniederlage. Das dürfte jetzt der absolute Negativhöhepunkt der Saison sein. Ist der Abstieg nach 18 Jahren 1. Kreisklasse noch zu verhindern?

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen II
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck II
0
6
Abpfiff

Die Elf von Trainer Björn Bleschke hatte zuletzt sechs Spiele in Folge verloren, Immenbeck neun Partien nicht gewonnen. "Wir gingen von Beginn an vorne drauf, wollten unbedingt gewinnen. Schon nach zwei Minuten scheiterten wir am Aluminium", sagt Immenbecks Coach Marvin König. Dennoch führten die Gäste zur Pause bereits mit 0:3. Eric Müsing, Philipp Raschke und Mika Klaas Köhne hatten getroffen. Letzterer musste später mit einer Kopfverletzung raus. "Nach einem Kopfball wusste Mika garnichts mehr, ist zur Sicherheit nach dem Spiel noch ins Krankenhaus gefahren", so König. Im zweiten Durchgang wurde es dann noch deutlicher.

Apensen geht unter und verliert den Torwart

Die Eintracht erhöhte auf 0:6. "Eine verdiente Niederlage, keine Frage. Aber auch die müssen wir jetzt aus den Köpfen bekommen und auf das nächste Spiel schauen. Solange es noch rechnerisch möglich ist, glauben wir an den Klassenerhalt. Und für uns steht jetzt schon das nächste Derby vor der Tür", fasst Apensens Trainer Björn Bleschke seine Gemütslage kurz zusammen. "Dem verletzten Immenbecker wünschen wir eine schnelle Genesung." Die Gastgeber mussten mit Marvin Kanter, Niklas Albers und Nico Ewert wichtige Stammkräfte ersetzen. Zu allem Überfluss sah Keeper Yannick-Adrian Siegler in der Schlussphase nach einer Notbremse die Rote Karte.

Schiedsrichter: Niclas Cohrs - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Eric Müsing (12.), 0:2 Philipp Raschke (41.), 0:3 Mika Klaas Köhne (45.), 0:4 Philipp Raschke (49.), 0:5 Leon Sobbe (55.), 0:6 Cihan Yildirim (84.)
Rot: Yannick-Adrian Siegler (82./TSV Apensen II/Notbremse)