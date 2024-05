Abstieg rückt immer näher

Am Samstag ging es im Do-or-Die Spiel gegen den WSV Aschau.

Die Anfangsphase war vor allem von Nervosität und Mittelfeldgeplänkel geprägt. Den ersten gefährlicheren Schuss aufs Tor gab es in der 20. Min. Nach einem Befreiungsschlag landete der Ball bei Schramm (27. Min) der diesen in den Lauf von Kleibel legte, jedoch zu weit war und so beim herausstürmenden Torwart landete. Dieser wehrte den Ball auf Außen ab, wo Benedikt Stopfer stand, dessen Schuss gerade noch kurz vor der Torlinie geklärt werden konnte. Dies war dann auch die letzte Aktion von Bene Stopfer, der danach verletzungsbedingt vom Feld musste. Bis zur 39. Min plätscherte das Spiel dann vor sich hin, ehe die Gäste einen kapitalen Ballverlust im zentralen Mittelfeld eiskalt ausnutzten. Nach Steckpass schob der Stürmer den Ball aus kurzer Distanz ins kurzer Eck ein. In der 44. Min lag der Ausgleich in der Luft, als Michael Kellner aus 8m frei zum Kopfball kam. Wenige Augenblicke später fiel dann das 2:0. Aus einem eigenen Einwurf am gegnerischen Strafraum kombinierten sich die Gastgeber zielstrebig mit 3 Pässen bis vor unser Tor. Der Stürmer den Ball dann quer auf den heranstürmenden Außenspieler, der problemlos zum 2:0 knipste. Mit diesem Ergebnis ging man in die Halbzeit.