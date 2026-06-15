Abstieg nach Wiederholungsspiel: CfR Links verspielt letzte Chance Kurioser hätte ein Abstieg kaum zustande kommen können. Nach dem Wiederholungsspiel gegen Schlusslicht TSV Meerbusch vergibt der CfR Links seinen letzten Matchball im Abstiegskampf und steigt trotz großer Chancen mit einer 3:4-Niederlage ab. Während die Heerdter den Gang in die Kreisliga A antreten müssen, darf VdS Nievenheim weiter auf den Klassenerhalt hoffen. von Marcus Giesenfeld · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Links steigt ab – Foto: Christian Haas

Dieser Abstieg tut nicht nur weh, er wird auch als einer der kuriosesten in die Geschichte des hiesigen Amateurfußballs eingehen. Der CfR Links muss nach zwei Jahren in der Bezirksliga den bitteren Gang zurück in die Kreisliga A antreten.

Mit einem Sieg über den bereits abgestiegenen TSV Meerbusch hätte sich die Elf von Panagiotis Liomas am Sonntag noch in die Abstiegsrelegation gegen Arminia Lirich retten können. Doch die Heerdter verwandelten ihren Matchball nicht und steigen nach einer 3:4-Niederlage beim Tabellenschlusslicht zusammen mit dem Gegner ab. Was diese Pleite so bitter machte, waren die Umstände, unter denen es überhaupt zu diesem Wiederholungsspiel kam. Denn eigentlich hätte die Partie des letzten Spieltags schon eine Woche früher über die Bühne gehen sollen. Beim Stand von 0:0 hatte der Unparteiische da nach rund 20 Minuten einen Elfmeter für Links gepfiffen, was Meerbuschs Trainer Ronny Kockel überhaupt nicht schmeckte. Der ehemalige Torhüter sah „Gelb-Rot“ und sollte zu seinem Entsetzen auch die Platzanlage verlassen. Weil Kockel dieser Aufforderung nicht nachkam, brach der Schiedsrichter die Begegnung schlussendlich ab. In den Augen des Sportgerichts gab es keinen Grund, das Spiel abzubrechen. Daher ordneten die Regelhüter eine Neuansetzung an, worauf man sich aufseiten des CfR schlussendlich auch einließ. Tragisch nur, dass es die Heerdter dann im entscheidenden Moment versäumten, die passende sportliche Antwort zu geben.