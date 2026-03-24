Abstieg möglich: Trifft den VfB Homberg die FuPa-Prognose?

Trainer Stefan Janßen vom VfB Homberg. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Wer zum Wochenstart nach längerer Zeit auf die Tabelle der Oberliga Niederrhein geblickt hat, wird sicherlich mit Verwunderung das Team auf Platz 16 registriert haben: Der VfB Homberg ist nach seiner 0:1-Pleite beim KFC Uerdingen auf den ersten Abstiegsplatz gefallen und könnte tatsächlich in die Landesliga absteigen. Über ein solches Szenario hatte FuPa in seinen Steilen Thesen rund um Weihnachten 2025 noch spekuliert.

Worum es geht: Die FuPa-Redaktion veröffentlicht zum Jahreswechsel regelmäßig sogenannte Steile Thesen. Das sind Prognosen für das neue Kalenderjahr, die nicht immer den wahrscheinlichsten Ausgang einer möglichen Entwicklung abbilden. Ein Beispiel wäre, zum aktuellen Zeitpunkt zu behaupten, Borussia Mönchengladbach qualifiziert sich noch für das internationale Geschäft.

These: Team aus oberer Tabellenhälfte steigt noch ab

Sascha Köppen, Stellvertreter von FuPa Niederrhein, hatte mit Blick auf den engen Tabellenkeller der Oberliga Niederrhein im Winter offenbar einen guten Riecher. Er meinte nämlich: "Die Zeiten einer Zweiklassengesellschaft in der Oberliga Niederrhein sind vorbei. Lediglich Ratingen 04/19 marschiert an der Tabellenspitze ein wenig voraus, ist aber auch längst noch ein gutes Stück davon entfernt, für die Regionalliga planen zu können. Dahinter jedoch geht es unfassbar eng zu. Plätze im oberen Tabellendrittel sind kaum zwei Siege von der Abstiegszone entfernt, noch knapper ist der Abstand der kritischen Zone zum letzten einstelligen Tabellenplatz. Deshalb könnte durchaus etwas passieren, was nicht sonderlich oft vorkommt. Eine Mannschaft, die nach dem Ende der Hinrunde in der oberen Tabellenhälfte rangiert, wird sich am Ende in der Landesliga wiederfinden! Denn es ist gar kein epischer Negativlauf notwendig, um sechs oder acht Plätze zu verlieren. Verletzungspech, im Winter Lücken im Kader nicht geschlossen, der Abgang eines Trainers oder einfach das Unterschätzen der Gefahr – all das kann ausreichen, um am Ende dumm aus der Wäsche zu gucken."

Während das Meisterschaftsrennen wieder offen ist, ist die prognostizierte Entwicklung tatsächlich so beim VfB Homberg eingetroffen. Die Mannschaft von Stefan Janßen rangierte nach der Hinrunde auf einem ordentlichen Platz sieben, holte in bislang sieben Rückrunden-Spielen allerdings nur drei weitere Punkte (27 insgesamt). Durch Siege der Holzheimer SG (2:1 in Büderich) und der DJK Adler Union Frintrop (2:1 in Biemenhorst) ist Homberg auf den Abstiegsplatz gefallen und muss um den Klassenerhalt zittern. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass zwischen Homberg und dem VfL Jüchen-Garzweiler (aktuell Siebter) nur sechs Zähler liegen. Mit einer kleinen Serie können Teams dieser Tage schnell einen Sprung schaffen.