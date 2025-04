Abstieg mit dramatischem Knalleffekt - Gröbenzell kassiert Pleite

Grün-Weiß Gröbenzell bleibt nach fünf Gegentoren in den Schlussminuten punktlos.

Es bleibt beim Dreikampf an der Spitze. Der SCF war zwar spielfrei, doch dahinter hielten RW Überacker und der FC Emmering ihre Position. Am Tabellenende blieb GW Gröbenzell nach dem 17. Spiel punktlos und ist damit auch rechnerisch abgestiegen.

FC Emmering – SC Gröbenzell II 7:0 – Die Gastgeber ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Sieg. Zwar brauchten sie ein wenig Anlauf, um Gröbenzells Defensivblock durch Fabian Trinkl zu ersten Mal zu überwinden. Doch dann war man auf den Geschmack und in Schusslaune gekommen. Nochmals Trinkl, Maxim Jefkaj und Gröbenzells Arpad Pittino mit einem Eigentor hatten bereits zum Seitenwechsel eine mehr als stabile Führung hergestellt. Im zweiten Durchgang genehmigte sich die Truppe von Coach Stefan Hebding daher erst einmal eine Verschnaufpause. In den letzten 20 Minuten trafen aber zweimal Adrian Schick und Louis Kellner nochmal ins Schwarze.

Ethnikos Puchheim – TV Stockdorf 3:2– In der ersten Halbzeit hatte Leon Ruder die Puchheimer zweimal in Führung bringen können. Doch die Gäste aus Stockdorf kamen zweimal zurück. Zum 1:1-Ausgleich brauchten sie nur eine knappe Viertelstunde Zeit. Für das 2:2 ließen sie sich dann bis zur 83. Minute Zeit. Im Anschluss daran hatte man sich eigentlich bereits auf ein Unentschieden eingestellt. Doch Ethnikos gelang tätsächlich in der Nachspielzeit durch Marius Keller der Lucky Punch zum Sieg.

RW Überacker – SV Puchheim 5:1 – Mehr Mühe als erwartet hatten die Rot-Weißen aus Überacker mit den Ortlern. Besonders lebendig war die Anfangs-Viertelstunde, die Sebastian Heiß bereits in der ersten Minute mit Überackers Führung eröffnete. Drei Minuten später gelang den Gästen durch Dejan Krizovensky der Ausgleich. Weitere zehn Minuten später stellte Ulrich Schwarzmann für RW auf 2:1. Danach wogte der Kampf lange hin und her. Erst ein von Christian Haag in der 67. Minute verwandelter Elfmeter brachte die Gastgeber auf Kurs. Danach sorgten Josef Preiß und Dragos Jurca für den doch standesgemäßen Sieg des Tabellenzweiten.