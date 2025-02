Abstieg in die Regionalliga rückt näher – Herrlich frustriert: „Das ist einfach zu wenig“

Aue/Unterhaching – Das kleine Zwischenhoch der SpVgg Unterhaching – mit vier Punkten aus zwei Partien – endete im Erzgebirge. Durch das 0:1 (0:1) in Aue rückte der Klassenerhalt in weiter Ferne, denn der Abstand zum rettenden Ufer ist erneut gewachsen. Harmlos in der Offensive, anfällig in der Defensiv – das waren die altbekannten Gründe für die Auswärtspleite. Aue dagegen feierte verdient den ersten Sieg 2025 – und den ersten unter Trainer Frank Härtel