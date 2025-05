Abstieg in die Kreisliga droht: Bittere Pleite in der Relegation für ASV Habach

Gegen 20.22 Uhr zählte aber nur das, was auf der Anzeigetafel stand und was der Unparteiische in den Spielberichtsbogen schrieb. Der ASV Habach unterlag im Hinspiel der ersten von zwei möglichen Bezirksliga-Relegationsrunden der SpVgg Altenerding mit 2:3 (0:1) und steht damit vor dem Wiedersehen am kommenden Samstag (15 Uhr) vor einer kniffligen Aufgabe. Geht‘s schief, muss er für die Kreisliga einchecken.

Habach zu Beginn weitgehend mutlos

Das wäre der Fall gewesen, wäre der ASV die gesamte Spielzeit über so aufgetreten wie er es über weite Teile der ersten Halbzeit tat. Da stand ein mutloses Team auf dem Platz, das den ebenfalls anfänglich abwartenden Gästen keine Rätsel aufgab. Altenerding entpuppte sich schnell als das stabilere, abgezocktere und ballsicherere Team. „Die Anfangsnervosität abzulegen, haben wir einfach nicht geschafft“, räumte Gerg ein. Dazu kassierten die Hausherren Mitte des Abschnitts „so ein Gegentor“, das nicht zur Besserung beitrug. Fortan rückte Peter Diepold aus dem Abwehrzentrum heraus, er störte die Umtriebe seines Gegenspielers aber nur unzureichend. So kam der Ball über außen ins Zentrum, wo ihn Samuel Kronthaler lässig versenkte (28.). Davor hatten sich Florian Neuschl und Maximilian Kalus vor dem gegnerischen Tor gegenseitig behindert. Maximilian Feigl traf immerhin das Tornetz von oben. Ein nicht ganz unwichtiger Faktor auf Seiten des ASV war Tormann Simon Kirnberger. Nicht gerade ausufernd geprüft, aber in drei exponierten Bewährungsfällen war er flink auf seinem Posten.

Feigls Tor zum 1:2 schafft Zuversicht

Den für die zweite Hälfte erhofften Aha-Effekt gab‘s bei den Habachern zunächst nicht. Tobias Habersetzer nahm den Ball nach einer feinen Hereingabe durch die Abwehrkette in der Bewegung an, zum Bedauern der Mehrzahl der über 600 Zuschauer schoss er die Kugel aber auch knapp vorbei. Mit dem Altenerdinger Treffer zum 2:0 nach etwa einer Stunde schien die Partie bereits gelaufen zu sein. Doch dann kam er doch aus der Versenkung, der Habacher Kampfgeist. Feigls blitzsauberer Freistoß an den Innenpfosten zum 1:2 (63.) sorgte für neue Zuversicht. „Mutiger werden und gegen die Nervosität anlaufen“, waren Gergs Halbzeitdirektiven. „Das hat auch gut geklappt.“ Die Belohnung gab‘s kurz vor dem Ende. Felix Habersetzer glich nach einer Freistoßflanke von Christian Radiske zum 2:2 aus (87.). Fußball-Habach tauchte mit Anlauf in den Emotionskessel, aber die Altenerdinger waren gleich noch ein ganzes Stück cooler – wie der Kunstschuss von Wiam Takruri zum 3:2 eindrucksvoll und für den ASV schmerzvoll dokumentierte. (Oliver Rabuser)