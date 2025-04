Abstieg in den Westsaar-Bezirksligen neu geregelt

In den letzten Jahren hatte es mehrfach den Fall gegeben, dass eine der beiden Bezirksligen extrem viele neue Mannschaften (Absteiger aus der Landesliga und Aufsteiger aus der Kreisliga A) verkraften musste und in der anderen Liga sogar Mannschaften fehlten. So stiegen in der Spielzeit 2023/24 in der Bezirksliga Merzig-Wadern vier Mannschaften ab und in der Bezirksliga Saarlouis fehlten sogar zwei Mannschaften und es musste aufgefüllt werden.

Um diese Ungerechtigkeit auszumerzen entschied man sich für ein Pilotprojekt, das in dieser Spielzeit erstmals angewendet wird. Dabei kommen zunächst alle 32 Bezirksligisten in einen Topf. Dann werden die drei Aufsteiger in die Landesliga abgezogen (Oppen, Gerlfangen-Fürweiler und der Sieger aus Merchingen – Beaumarais) und es bleiben 29 Mannschaften übrig.