Abstieg fix: Sonthofen & Grünwald müssen Landesligisten Tribut zollen!

TSV-Trainer Florian de Prato hatte zwar bis zuletzt an seine Mannschaft geglaubt, doch am Ende war die Realität eine andere: Das Wunder blieb aus, Grünwald konnte die selbstgestellte Mammutaufgabe nach der 0:4-Hinspiel-Niederlage in Geretsried nicht lösen. Der Landesligist aus dem Landkreis Bad-Tölz/Wolfratshausen zeigte den Münchener Vorstädter auch im Rückspiel auf, wo Barthel den Most holt - und zieht nach dem 2:0-Erfolg in die nächste Runde im Kampf um die Bayernliga-Plätze für die kommende Saison ein. Der Traum für die Dittmann-Truppe geht weiter, wohingegen sich der TSV Grünwald endgültig aus der Bayernliga verabschieden muss.

In der zweiten Relegationspartie zur Bayernliga-Süd an diesem Samstagnachmittag konnte der 1. FC Sonthofen die 0:2-Hinspiel-Niederlage beim Landesligisten TSV Schwabmünchen zwar ausmerzen, am Ende reichte der knappe 1:0-Sieg im Rückspiel in der BAUMIT-Arena aber nicht, um ein weiteres Jahr in der Bayernliga dranzuhängen. Der Abstieg der Hindelang-Elf gilt somit als besiegelt. Die Truppe von Trainer Besim Miroci hingegen darf sich auf Relegationsrunde zwei einstimmen.