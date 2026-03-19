Abstieg fast sicher: So will Amstätter Okriftel in die Spur bringen

"Die Bedingungen sind alles andere als optimal", sagt Amstätter, zumal einige Abgänge scheinbar auch unerwartet kamen. Dazu kommt, dass der vorhandene, dünne Kader derzeit durch Verletzungen geplagt ist. Winterzugang Ferhat Celik fällt nach einer OP für den Rest der Runde aus. Candas Kara ist nach einer Verletzung erst seit einem Spiel wieder dabei. Die Routiniers Hueseyn Yalcin (Schambeinentzündung) und Zakaria Amjahid (Kreuzbandriss) sind schon länger raus. Ferner hat sich Offensivmann Jonghan Seo einen Bänderriss zugezogen, Keeper Simon Müller fehlte unter der Woche wegen einer Erkältung. Auch der Einsatz von David Kavira, der in Marburg einen Pferdekuss erlitt, wackelt noch. "Wir müssen die Jungs im Trainingsalltag in Watte packen, damit nicht noch jemand ausfällt. Wir trainieren in Mini-Gruppen. Der Kader ist momentan viel zu klein", sagt Amstätter.

Nichtsdestrotrotz soll am Wochenende ein Derbysieg her. Dass das Team an sehr guten Tagen das Potenzial hat, in der Verbandsliga zu gewinnen, habe es bereits gezeigt: Beim Türkischen SV, gegen Juno Burg und zuletzt in Marburg wären Punktgewinne allemal möglich gewesen. Dazu gab es in der Vorbereitung einen Erfolg über Gruppenliga-Topteam VfB Unterliederbach. "Die Jungs merken, dass sie mit guten Kollektivleistungen zu mehreren Chancen im Spiel kommen. Es sind viele interessante Spieler dabei", sieht Amstätter Potenzial.

"Wollen in der Gruppenliga um die vorderen Plätze spielen"

Wenngleich die Kaderplanungen für die kommende Runde auf Hochtouren laufen. Es könnte sich einiges tun im Kader, noch sei mit keinem Spieler eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus finalisiert. Die Ausrichtung für 26/27 hat Amstätter mit den Entscheidern Anfang der Woche besprochen. "Wir wollen eine sehr gute Mannschaft aufbauen, die in der Gruppenliga um die vorderen Plätze mitspielen kann", sagt Amstätter. Bis dahin herrsche "Vorfreude auf die Aufgaben, die noch kommen werden" - auch wenn das jetzige Team vermutlich noch das ein oder andere mal Lehrgeld in der Verbandsliga zahlen wird.