Abstieg fast sicher: So will Amstätter Okriftel in die Spur bringen

Okriftel. In seinen bisherigen Trainerstationen war Sascha Amstätter meist in oberen Tabellenregionen unterwegs. Insofern war es für den Ex-Profi ein Novum, sich mit dem Einstieg als Trainer bei Germania Okriftel auf den Abstiegskampf einzulassen. "Ich wollte gerne diese Erfahrung sammeln. Fühlen, wie man das als Trainer im Abstiegskampf macht", sagt Amstätter. Zumal der Ligaerhalt im Laufe der Hinrunde noch möglich schien. Doch nach acht Niederlagen aus acht Spielen unter Amstätters Regie haben sich die Vorzeichen geändert. Denn auch nach außen hin hatte die Germania nach der unglücklichen Niederlage in Marburg, verbunden mit dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz, den Klassenerhalt quasi als utopisch abgeschrieben. Nun will die Germania versuchen, die verkorkste Saison zu einem halbwegs versöhnlichen Ende zu bringen. Fernab von Druck soll die Spielzeit mit zumindest ein paar Erfolgserlebnissen enden. Idealerweise klappt es damit bereits im Derby gegen den SV Zeilsheim.
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"Gegen Zeilsheim wird es eine schwere Aufgabe. Wir wollen sie so lange ärgern, wie es nur geht. Vielleicht kann es für uns ein Vorteil sein, nichts mehr zu verlieren zu haben", sagt Amstätter vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club, den er aus der Gruppenliga bis in die Hessenliga führte.
Mit Zeilsheim prägte Amstätter den Weg nach oben, in Okriftel gilt es für den 48-Jährigen derzeit, den Fall nach unten abzufedern. Das gelingt, rein ergebnistechnisch, bislang noch nicht. "Wie die Rückrunde läuft, ist ein bisschen ernüchternd. Das liegt auch daran, dass wir in der Winterpause viel Stammpersonal verloren haben und in Sachen Transfers nicht mehr alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um den Abstieg um jeden Preis zu verhindern", sagt Amstätter. Mit den Zugängen im Winter sei es vor allem darum gegangen, die durch den Abgang von Leistungsträgern entstandenen Lücken aufzufüllen.
"Die Bedingungen sind alles andere als optimal", sagt Amstätter, zumal einige Abgänge scheinbar auch unerwartet kamen. Dazu kommt, dass der vorhandene, dünne Kader derzeit durch Verletzungen geplagt ist. Winterzugang Ferhat Celik fällt nach einer OP für den Rest der Runde aus. Candas Kara ist nach einer Verletzung erst seit einem Spiel wieder dabei. Die Routiniers Hueseyn Yalcin (Schambeinentzündung) und Zakaria Amjahid (Kreuzbandriss) sind schon länger raus. Ferner hat sich Offensivmann Jonghan Seo einen Bänderriss zugezogen, Keeper Simon Müller fehlte unter der Woche wegen einer Erkältung. Auch der Einsatz von David Kavira, der in Marburg einen Pferdekuss erlitt, wackelt noch. "Wir müssen die Jungs im Trainingsalltag in Watte packen, damit nicht noch jemand ausfällt. Wir trainieren in Mini-Gruppen. Der Kader ist momentan viel zu klein", sagt Amstätter.
Nichtsdestrotrotz soll am Wochenende ein Derbysieg her. Dass das Team an sehr guten Tagen das Potenzial hat, in der Verbandsliga zu gewinnen, habe es bereits gezeigt: Beim Türkischen SV, gegen Juno Burg und zuletzt in Marburg wären Punktgewinne allemal möglich gewesen. Dazu gab es in der Vorbereitung einen Erfolg über Gruppenliga-Topteam VfB Unterliederbach. "Die Jungs merken, dass sie mit guten Kollektivleistungen zu mehreren Chancen im Spiel kommen. Es sind viele interessante Spieler dabei", sieht Amstätter Potenzial.
"Wollen in der Gruppenliga um die vorderen Plätze spielen"
Wenngleich die Kaderplanungen für die kommende Runde auf Hochtouren laufen. Es könnte sich einiges tun im Kader, noch sei mit keinem Spieler eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus finalisiert. Die Ausrichtung für 26/27 hat Amstätter mit den Entscheidern Anfang der Woche besprochen. "Wir wollen eine sehr gute Mannschaft aufbauen, die in der Gruppenliga um die vorderen Plätze mitspielen kann", sagt Amstätter. Bis dahin herrsche "Vorfreude auf die Aufgaben, die noch kommen werden" - auch wenn das jetzige Team vermutlich noch das ein oder andere mal Lehrgeld in der Verbandsliga zahlen wird.