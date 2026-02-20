Abstieg droht: Bezirksligist tauscht Trainer aus

– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der VfB Einheit zu Pankow stellt die Weichen neu. Das teilte der Tabellenelfte der Bezirksliga-Staffel 3 am Wochenanfang über seine Social-Media-Kanäle mit

VFB Einheit Pankow hat einen neuen Cheftrainer

Beim VfB Einheit zu Pankow kommt es zu einer personellen Veränderung auf der Trainerbank der 1. Männer. Wie der Vorstand mitteilt, wird die Position des Cheftrainers neu besetzt. Mit Steven Brühn übernimmt ein bekanntes Gesicht aus den eigenen Reihen die Verantwortung für das Herrenteam. Der Neue kommt aus der U19

Brühn ist bislang als Trainer der A-Jugend tätig und kennt die Strukturen des Vereins bestens. Nun soll er die erste Mannschaft in einer sportlich anspruchsvollen Phase führen. An seiner Seite bleibt Manfred Adler, der weiterhin als Co-Trainer fungiert. Gemeinsam bildet das Duo das neue Trainerteam und soll den Gang in die Kreisliga verhindern. Die Zielsetzung ist dabei klar formuliert: Der Klassenerhalt in der Bezirksliga-Staffel 3 hat oberste Priorität. In den verbleibenden Spielen der Saison gilt es, die notwendigen Punkte einzufahren und die Mannschaft geschlossen durch die entscheidende Phase zu führen. Jan Dober hört auf Gleichzeitig verabschiedet sich der Verein von Jan Dober, der das Team im vergangenen Jahr in einer schwierigen Situation übernommen hatte von. Unter seiner Leitung gelingt es, die Klasse zu sichern. Hier die News auf Social Media: