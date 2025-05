Abstieg des Rather SV in die Kreisliga ist so gut wie besiegelt

Der Rather SV blickt ungewiss in die Zukunft. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Das Daumendrücken half nicht. Trotz moralischer Unterstützung von Seiten des Rather SV verpasste der TSV Urdenbach in der Bezirksliga am Donnerstagabend eine Überraschung. Beim Tabellendritten Sparta Bilk musste sich die Elf von Mike Kütbach mit 1:3 geschlagen geben.

Warum das den Rather SV interessierte? Mit einem Sieg über Sparta hätte Urdenbach noch die Hoffnung auf den Klassenerhalt leben lassen, was wiederum auch für Rath in der Kreisliga A ein Hoffnungsschimmer gewesen wäre. Denn bei nur zwei Bezirksliga-Absteigern aus dem Raum Düsseldorf gäbe es auch nur drei Absteiger aus der Kreisliga A. In dem Fall müsste der aktuell auf Rang 16 liegende RSV in den verbleibenden drei Partien „nur“ zwei Zähler auf den SV Oberbilk aufholen. Dieses Szenario wird es aber nicht geben. Stattdessen steht der TSV Urdenbach so gut wie als dritter Absteiger neben dem SC West und TuS Gerresheim fest. Je nach Ergebnissen auf den anderen Plätzen könnte der Abstieg schon dieses Wochenende besiegelt sein, was auch die Lage für den Rather SV dramatisiert. Denn bei dann vier Absteigern aus der Kreisliga A müsste Rath an den verbleibenden Spieltagen satte sieben Zähler auf KSC Tesla auf Platz 14 aufholen. Ein aussichtsloses Unterfangen.