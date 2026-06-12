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Ligabericht
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Abstieg des FV Breidenbach: Ursachen und Perspektiven
Teaser GL GI/MR/VL MITTE: +++ 16 Jahre Verbandsliga-Zugehörigkeit sind beim FV Breidenbach nach dem Abstieg vorbei. Wie konnte es dazu kommen und was macht dem Hinterländer Fußball-Branchenprimus Hoffnung? +++
Breidenbach. Der FV Breidenbach ist der mit Abstand erfolgreichste Verein im Fußballkreis Biedenkopf. Unter anderem zeugen 16 Jahre am Stück in der Verbandsliga, der zweithöchsten hessischen Spielklasse, davon, dass die Perftaler nicht irgendwer sind. Mit der Verbandsliga ist es im Gunterstal nun (vorerst) vorbei. Der FV 09 ist in die Gruppenliga abgestiegen. Wie aber konnte es dazu kommen? Und was macht dem Hinterländer Fußball-Branchenprimus Hoffnung für die Zukunft?