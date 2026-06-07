Abstieg der TSG Bretzenheim steht fest Verbandsliga-Viertletzter muss nach vier Spielzeiten wieder in die Landesliga +++ Trainer Schmidt: "Kein Beinbruch" von Torben Schröder · Heute, 18:39 Uhr · 0 Leser

Nach ihrem letzten Ligaspiel ahnten die Bretzenheimer schon, dass es abwärts gehen könnte. – Foto: Kristina Schäfer

Dreimal hat die Rettung auf den letzten Drücker geklappt für die TSG Bretzenheim. Doch nach dem vierten Jahr in der Verbandsliga ist vorläufig Schluss. Weil Vizemeister Jahn Zeiskam durch das 2:3 in Wittlich den Sprung in die Oberliga verpasst hat, müssen die 46er runter.

Als Viertletzter ging die TSG über die Ziellinie. Das genügt nicht, weil in und Richtung Oberliga sehr viel zuungunsten der Südwest-Clubs lief. Drei der vier Abstiegsplätze sind mit Teams aus dem hiesigen Verband besetzt. Das bedeutet, dass die Verbandsliga um eine Mannschaft auf eine 17er-Staffel aufgestockt wird, sollte der FK Pirmasens den Sprung in die Regionalliga verpassen. Und, dass durch Zeiskams Scheitern der Viertletzte definitiv in die Landesliga absteigt. Mit den entsprechenden Folgen für die noch zitternden Teams in den tieferen SWFV-Klassen. Neuer Stürmer kommt aus Gau-Odernheim

Die 17 Bretzenheimer, die in Thessaloniki auf Abschlussfahrt sind, erlebten den Vollzug ihres Abstiegs via Liveticker in einer Strandbar. „Es kommt nicht aus heiterem Himmel“, sagt Trainer Timo Schmidt, „es hätten beide Aufstiegsrunden zu unseren Gunsten laufen müssen. Irgendwie hatte ich schon im Gefühl, dass es so kommen würde. Das ging nach dem letzten Oberliga-Spieltag vielen von uns so. Man musste sich mit dem Gedanken befassen. Wir haben uns selbst in die Situation gebracht und dürften uns nicht bei anderen beschweren. Der Klassenerhalt wäre in der Rückschau locker drin gewesen.“ Weder in der Heim- oder Auswärts-, noch in der Hin- oder Rückrundentabelle steht die TSG auf einem Abstiegsplatz – nur in der Gesamtabrechnung. „Das macht es noch bitterer“, sagt Schmidt, „aber es geht auf jeden Fall weiter. Das ist kein Beinbruch. Es war die letzten Jahre schon eng, diesmal sind wir leider auf der falschen Seite geendet.“ Mit einigen Wackelkandidaten im Kader wird noch einmal das Gespräch gesucht. Das Gros der Zusagen erfolgte ligaunabhängig. Eine davon stammt von Maximilian Mlaka, Stürmer aus der Gau-Odernheimer U19.