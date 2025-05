Abstieg der Remiskönige 

Den Abstieg können die Vereinigten aus Maring, Noviand, Osann-Monzel und Lieser nicht mehr verhindern. Dennoch will sich das Team von Karl-Heinz Gräfen erhobenen Hauptes aus der A-Klasse verabschieden – gerade nach der jüngst so schmachvollen 0:11-Abfuhr beim SV Mehring. Für den erst zur Winterpause verpflichteten Gräfen hat der Abschied aus der A-Klasse, die man nach sechs Jahren nun wieder verlassen muss, handfeste Gründe. „Wir haben erst ein Spiel gewonnen, zu viele Unentschieden gehabt und zu viele Chancen liegengelassen. Das zog sich über die gesamte Saison hindurch. In den entscheidenden Situationen waren wir vorn zu inkonsequent und haben schlecht verteidigt.“ 66 Gegentore (absoluter Liga-Höchstwert) sprechen gegen das Team.

Die insgesamt zehn Remis brachten das Team nicht voran. Gräfen weiß zudem um Disziplinprobleme: „Es kam schon mal vor, dass sich Spieler am Spieltag nicht abgemeldet hatten, wenn kurzfristig etwas dazwischenkam. So etwas geht gar nicht.“ Es hätte bei einigen Akteuren die Bereitschaft gefehlt, mehr investieren zu wollen. „Die Trainingsbereitschaft war, wenn man erste und zweite Mannschaft zusammennimmt, zufriedenstellend, doch einige Jungs aus der Ersten hatten deutlich zu wenig Trainingspräsenz“, lässt der 59-Jährige durchblicken.

Der in Wittlich lebende Trainer wird wohl auch in der neuen Saison an der Seitenlinie der Kicker aus dem Mosel- und Liesertal stehen: „Die Verhandlungen laufen final noch, doch es spricht vieles dafür weiterzumachen. Viele Spieler sind mir ans Herz gewachsen, auch die Chemie zwischen den Partnervereinen der SG stimmt. Ein großes Plus ist auch die Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter Heiko Henkel.“