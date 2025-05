Abstieg besiegelt - Wolfenbüttel dreht in zweiter Hälfte auf

Nachdem Wolfenbüttel schon das Hinspiel klar mit 5:0 gewann, war der Meister auch am vergangenen Wochenende direkte spielbestimmend und erarbeitete sich mehrere Großchancen, doch der Ball wollte nicht ins Tor. "Wir hatten absolute Kontrolle und mehrere 100%ige Chancen, doch der Ball wollte nicht rein." sah Deniz Dogan, Coach der Gäste. Immer wieder bekam Artem Bilyi seine Finger dazwischen und rettete das 0:0 in die Pause.

Im zweiten Durchgang das gleiche Spiel, nur diesmal wollte der Ball ins Tor gehen und Wolfenbüttel zeigte endlich Effizienz. Zuerst brachten Nils Göwecke und Hadi Abou-Raya das 0:2, wurden zwar von Davin Malina gekontert, der bereits sein 14. Saisontor erzielte, doch Wolfenbüttel schüttelte den Gegentreffer direkt ab und setzte den Torreigen fort.

Wieder Göwecke, Blerian Halimi, Jordi Nyoja und der doppelte Julio Rodrigues stellten auf 1:7. Die Gäste, die wieder viel durch wechselten und auch zwei A-Jugendliche ran ließen, bewiesen also, wie stark der Kader auch in der Breite ist und feierten souverän den achten Sieg in Serie. "Unterm Strich kann man damit definitiv zufrieden sein." so Dogan. Auf der anderen Seite muss Petershütte nach der vierten Niederlage in Serie zurück in die Bezirksliga gehen.