Abstieg besiegelt, Trainer geht Der personelle Umbruch beim 1. SC 1911 Heiligenstadt nimmt weiter Formen an. von FuPa Thüringen / PM 1. SCH · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Junghanns

Wie der Verein am Dienstag offiziell bekanntgab, werden sich die Wege von Cheftrainer Benedikt Seipel und dem Oberliga-Absteiger nach Saisonende trennen.

Der bis zum 30. Juni datierte Vertrag wird nicht verlängert. Die Entscheidung sei nach Angaben des Vereins „in beiderseitigem Einvernehmen“ und nach „offenen sowie vertrauensvollen Gesprächen“ gefallen. Mit der Verpflichtung Seipels hatten die Verantwortlichen im letzten Oktober frühzeitig versucht, im Kampf um den Klassenerhalt neue Impulse zu setzen. Der Coach übernahm die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Situation, als der Druck im Tabellenkeller der NOFV-Oberliga bereits enorm war. In der Vereinsmitteilung betont der SCH ausdrücklich, dass Seipel sich der Aufgabe „mit hohem Engagement“ gestellt und sich „vom ersten Tag an mit viel Leidenschaft und Professionalität in den Dienst des Vereins“ gestellt habe. Trotz der am Ende sportlich enttäuschenden Entwicklung bedanken sich die Verantwortlichen ausdrücklich für seinen Einsatz und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

„Auch wenn das große gemeinsame Ziel am Ende nicht erreicht werden konnte, verdient dieser Einsatz großen Respekt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bis zum Saisonende wolle man nun gemeinsam mit der Mannschaft alles daransetzen, die verbleibenden Aufgaben mit maximalem Einsatz und einem positiven Abschluss zu bewältigen. Kein Turnaround geschafft - Versöhnlicher Abschied? Die sportliche Bilanz unter Seipel fällt jedoch ernüchternd aus. In insgesamt 21 Oberligaspielen unter seiner Regie gelangen Heiligenstadt lediglich drei Siege. Dazu kommen sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen. Der Punkteschnitt von 0,7 zeigt deutlich, dass der erhoffte Turnaround ausblieb. Zwar gab es immer wieder Phasen, in denen die Mannschaft Moral bewies und sich gegen Rückschläge stemmte, doch in der Gesamtkonstellation fehlte letztlich die Konstanz, um sich im Abstiegskampf entscheidend zurückzumelden. Benedikt Seipel konnte die Eichsfelder sportlich nicht mehr auf Oberliga-Kurs bringen. Der Abstieg war schließlich nicht mehr zu verhindern – Heiligenstadt beendet die Saison als Tabellenletzter und muss den Gang in die nächsttiefere Spielklasse antreten.