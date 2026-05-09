Abstieg besiegelt: Hankofen verabschiedet sich mit 1:5-Klatsche

Musste fünf Gegentreffer gegen spielfreudige Illertisser schlucken: Hankofens Keeper Sebastian Maier (links). – Foto: Charly Becherer

Der Abstieg der SpVgg Hankofen-Hailing aus der Regionalliga Bayern wurde am heutigen Samstagnachmittag endgültig besiegelt. Die Niederbayern unterlagen zuhause dem FV Illertissen vor 380 Zuschauern klar und deutlich mit 1:5. Auch die Resthoffnung, eventuell Viktoria Aschaffenburg noch abzufangen und dann von einem möglichen Abstiegsszenario der SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Liga zu profitieren, ist damit dahin. Hankofen wird die Saison als Tabellenletzter abschließen. Auch im letzten Heimspiel gegen Illertissen wurde wieder deutlich, dass es einfach nicht ganz reicht für die Regionalliga.



Die "Dorfbuam" hatten sich für die abschließenden zwei Partien gegen Illertissen und den seit heute feststehenden Meister 1. FC Nürnberg II enorm viel vrogenommen und wollten noch zwei Siege holen. "Volle Power" hatte Coach Tobias Beck angekündigt, gegen den FVI wurde aber schon nach wenigen Minuten deutlich, dass es nichts werden würde mit dem angepeilten Heimsieg. Keine drei Minuten waren absolviert, da grätschte Korbinian Stütz eine Illertisser Hereingabe unglücklich ins eigene Netz - 0:1 (3.)! Damit war der Ton gesetzt in dieser Partie. Denis Milic chippte sieben Zeigerumdrehungen die Kugel zum 0:2 ins Netz (10.) und der Horrorstart für die SpVgg war perfekt. Und die wilde Fahrt ging weiter: In seinem letzten Heimspiel verkürzte zwar Andy Wagner per Kopf auf 1:2 (13.), doch postwendend stellten die Gäste aus dem Landkreis Neu-Ulm durch Yannick Glessing wieder den Zwei-Tore-Abstand her - 1:3 (14.).



Danach war erst einmal durchschnaufen angesagt, vier Tore in der Anfangsviertelstunde sieht man auch nicht so oft. Illertissen, für die es sportlich um nicht mehr viel ging, hatte im Anschluss Lust auf mehr und kurz vor der Pause stellte Max Zeller per Foulelfmeter auf 1:4 (37.). Das war`s dann auch schon, vor allem weil Hankofen nach einer Stunde auch noch mit einem Mann weniger auskommen musste, nachdem Daniel Ertel nach einer Notbremse die rote Karte sah (63.). Schadensbegrenzung war angesagt aus Hankofener Sicht, was nicht ganz gelang, denn Yannick Glessing setzte rund 20 Minuten vor dem Ende noch einen drauf und köpfte zum 1:5-Endstand ein (72.).



