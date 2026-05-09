Abstieg besiegelt: Hankofen verabschiedet sich mit 1:5-Klatsche

Der Abstieg der SpVgg Hankofen-Hailing aus der Regionalliga Bayern wurde am heutigen Samstagnachmittag endgültig besiegelt. Die Niederbayern unterlagen zuhause dem FV Illertissen vor 380 Zuschauern klar und deutlich mit 1:5. Auch die Resthoffnung, eventuell Viktoria Aschaffenburg noch abzufangen und dann von einem möglichen Abstiegsszenario der SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Liga zu profitieren, ist damit dahin. Hankofen wird die Saison als Tabellenletzter abschließen. Auch im letzten Heimspiel gegen Illertissen wurde wieder deutlich, dass es einfach nicht ganz reicht für die Regionalliga.
SpVgg Hankofen-Hailing – FV Illertissen 1:5 (1:4)
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Daniel Rabanter (53. Daniel Ertel), Lennard Stockinger, Korbinian Stütz (34. David Schneider), Alexander Nittnaus, Samuel Pex (68. Florian Sommersberger), Lukas Käufl, Baran Berk, Andreas Wagner (76. Sven Hodo), Tobias Gayring (53. Tobias Lermer), Fanol Lutolli - Trainer: Tobias Beck
FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller (73. Luis Pfaumann), Marco Gölz, Maximilian Neuberger, Lasse Jürgensen (65. Eduard Heckmann), Jordi Wegmann (65. Alexander Kopf), Marco Hingerl, Namrud Embaye (59. Robin Muth), Yannick Glessing, Denis Milic (73. Tobias Rühle), Daniel Gerstmayer - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Holger Bachthaler
Schiedsrichter: Kenny Abieba (Fürth) - Zuschauer: 380
Tore: 0:1 Korbinian Stütz (3. Eigentor), 0:2 Denis Milic (10.), 1:2 Andreas Wagner (13.), 1:3 Yannick Glessing (14.), 1:4 Max Zeller (37. Foulelfmeter), 1:5 Yannick Glessing (72.)
Rot: Daniel Ertel (63./SpVgg Hankofen-Hailing/Notbremse