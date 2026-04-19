Abstieg besiegelt: Ex-Bayernligist Wolfratshausen muss in die Kreisliga

18.04.2026, BCF Wolfratshausen - Polling, BENJAMIN KUQI, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der BCF Wolfratshausen verliert gegen Polling mit 1:4. Reserve- und AH-Spieler mussten aushelfen, weil nicht genügend Akteure der Ersten Mannschaft zur Verfügung stehen.

Nach der 1:4-Niederlage gegen den SV Polling stehen die Fußballer des BCF Wolfratshausen als Fixabsteiger der Bezirksliga Süd fest. Ein Trauerspiel, das am Samstag einen weiteren Tiefpunkt erreicht hat. Gemeint ist einmal mehr der Blick auf die Aufstellung: Lediglich fünf Akteure waren noch dem ursprünglichen Kader der Ersten Mannschaft zuzurechnen; der Rest rekrutierte sich aus Akteuren der abgemeldeten Reserve und einem AH-Kicker. „Ich dachte nicht, dass es noch schlimmer geht“, gab Lulzim Kuqi konsterniert zu Protokoll. „Aber leider war es so.“ Für seine Aushilfen hatte der Coach allerdings warme Worte und Dank übrig: „Hätten die Jungs nicht mitgespielt, hätten wir ein Problem bekommen.“

Ich dachte nicht, dass es noch schlimmer geht. Aber leider war es so

BCF-Trainer Luli Kuqi

Die ohnehin nur sporadisch sichtbare Konkurrenzfähigkeit des Teams war somit weiter eingeschränkt. „So kannst du gegen Polling keine Punkte holen“, stellte Kuqi fest. Der Start verlief entsprechend: Die Gäste kamen schon mit ihrem ersten Angriff zum 1:0, weil Fabian Kovacevic beim hohen Ball hinter die Abwehrkette Gegenspieler Fabian Loos aus den Augen verlor. Wenig später bekam Mori Camara den Ball in die Weichteile, sank benommen zu Boden. Während einige Wolfratshauser betroffen stehen blieben, spielte Polling weiter und stellte auf 0:2.

Schön anzuschauen war die Begegnung zu keiner Zeit. Eine Mannschaft mit Kreisklassen-Niveau kämpfte gegen einen Widersacher, der seine Bezirksliga-Zugehörigkeit an diesem Nachmittag auch nur schwer rechtfertigen konnte. Hoffnung keimte auf, als Erdem Cakir ein misslungenes Zuspiel von Michael Stoßberger zu seinen Gunsten nutzte und den Ball aus acht Metern Torerntfernung in die lange Ecke setzte – 1:2. „Das hat uns etwas Auftrieb gegeben“, bekannte Kuqi. Reichte aber nicht im Ansatz, um die Partie tatsächlich zu drehen.

Man musste den Gastgebern zugute halten, dass sie sich gegen Polling nicht gehen ließen, sondern das ihnen Mögliche versuchten. Letztlich aber waren es die Klosterdörfler, die nach Ballverlusten der Farcheter im Umschaltspiel noch zweimal erfolgreich waren. Und so findet sich der BCF alsbald auch offiziell drei Spielklassen tiefer wieder als noch vor zehn Jahren als stolzer Bayernligist.