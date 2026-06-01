Abstieg besiegelt: Ebersberg verabschiedet sich aus der Bezirksliga Bezirksliga Ost von Johannes Hain · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

FB Relegation Ebersberg (schwarz) von links Schaller , Hoppe , Sabatier , Trainer Michael Hieber – Foto: Sro

Der TSV Ebersberg hat das Relegationsspiel gegen den SV Ampertal Palzing verloren. Nach zwei Zeitstrafen kassierten die Ebersberger in der 109. Minute das 2:2 im Rückspiel.

Das letzte Saisonspiel des TSV Ebersberg war ein Spiegelbild der gesamten Spielzeit. Mit großem Einsatz und viel Willen kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Michael Hieber mit einem späten 2:1 in der regulären Spielzeit gegen den SV Ampertal Palzing in die Verlängerung. Dort „haben wir zweimal die falschen Entscheidungen getroffen“, haderte Hieber, weshalb der TSV in der 109. Minute das 2:2 kassierte und in der Gesamtwertung mit 2:3 unterlag. In den letzten 120 Minuten verschoss Ebersberg wie zu Saisonbeginn so häufig einen Elfmeter, spielte nach zwei Zeitstrafen wie in der Hinrunde so oft in Unterzahl und kassierte letztlich zu viele Gegentore. „Es ist schade, weil wir gesehen haben, dass deutlich mehr drin gewesen wäre“, kommentierte der Coach den Abstieg. „Heute war es in manchen Momenten sinnbildlich für die gesamte Saison. Wir haben aufopferungsvoll gespielt und gekämpft. Ich kann keinem meiner Spieler den Willen absprechen. Deshalb haben wir in der regulären Zeit gewonnen, aufgrund des Hinspiels hat es leider nicht gereicht.“

Dabei begann es für die Hausherren im Waldstadion optimal, früh konnten sie den Rückstand aus dem Hinspiel ausgleichen. Timo Schaller verwandelte einen Elfmeter zum 1:0. Diese Führung hatte jedoch nur kurz Bestand, denn Fabian Radlmaier glich aus. Palzing hatte einen Konter gefahren, den die Ebersberger Hintermannschaft zunächst stoppen konnte. Der Ball wurde aber noch einmal scharf gemacht und Radlmaier hämmerte den Ball aus elf Metern ins Tor. „Das war ein sensationeller Abschluss. Er haut ihn ansatzlos links oben in den Knick. Den hält kein Torwart dieser Welt“, erkannte Hieber an.

FB Relegation Ebersberg (schwarz) Adi Hasancic vs Palzig Andre Bauer – Foto: Sro