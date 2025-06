– Foto: Maurice Danner

Abstieg besiegelt - "Die Hypothek war zu groß!" In der Landesklasse 2 hat sich am vorletzten Spieltag der Abstiegskampf entschieden. Feiern durften neben Großrudestedt auch die Teams aus Sömmerda und Gispersleben.

In Leinefelde hat sich der Landesklasse-Vorhang vorerst geschlossen. Ein 1:1 gegen Bad Tennstedt reichte am Ende nicht aus, um am letzten Spieltag noch die Möglichkeit zu haben ans rettende Ufer zu springen. Partystimmung herrscht hingegen in Großrudestedt nach dem 3:0-Erfolg gegen Arenshausen...

Trotz nahezu voll besetztem Kader konnte der SC Leinefelde im Heimspiel gegen Bad Tennstedt nicht den erhofften Dreier einfahren. Der frühe Rückstand nach acht Minuten spielte den Gästen natürlich in die Karten und machte es den Leinestädtern noch schwerer. Tennstedts Kapitän Harant legte für Youngster Grube vor und hatte danach sogar mit Schlesier und Thalmann die Gelegenheiten den zweiten Treffer nachzulegen. Für Leinefelde verpassten zunächst die Offensivspieler eine gute Hereingabe von Kaltenhäuser bis schließlich Meyer allein in der Box zum Abschluss kam und eine Großchance liegen ließ. Trainer Sven Münster fieberte im Urlaub mit, konnte jedoch nur noch das 1:1 in Halbzeit zwei bejubeln. Am Ende zu wenig für die Chance den letzten Strohhalm am 30.Spieltag zu ergreifen. "Die Trauer sitzt natürlich tief und aktuell steht die Resignation im Vordergrund, aber zumindest kann ich und mein Trainerteam sagen, dass wir alles gegeben haben so wie die Spieler auch. Ein kleines bisschen stolz auf die Veränderung der letzten Monate können wir sein, gerade weil die Umstände so schwierig waren."