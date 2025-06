Abstieg besiegelt

Torjäger Bahner glich den Rückstand zwischenzeitlich per Kopf aus (57.), ehe Apolda erneut zuschlug. Die Tore für Apolda erzielten T. Grune (30.) und O. Vovk (69.). Dies sorgte nach Abpfiff für hängende Köpfe bei Spielern, Betreuern und Verantwortlichen. VfB-Kapitän Tobias Hölzer sprach nach dem Spiel von einem sinnbildlichen Saisonverlauf: „Gut begonnen, dann Sturm, Hagel, am Ende leer im Regen“. Die Bilanz: Hinten zu viele Fehler und vorne viel zu harmlos. Doch der Kampfgeist für die neue Saison sei geweckt. Trainer Jürgen Raab, der den Verein zum Saisonende verlässt, zeigte sich tief enttäuscht: „Wir haben uns den Abstieg selbst zuzuschreiben – zu viele grobe Fehler, zu wenig Stabilität.“ Sportchef Max Schnabelrauch kündigt an: „Die Mannschaft bleibt im Kern zusammen, es wird aber auch Veränderungen geben – inklusive frischer Impulse und einer engeren Verzahnung mit der A-Jugend.“