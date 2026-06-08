Abstieg aus der Verbandsliga ist besiegelt, neuer Trainer steht fest

– Foto: Sebastian Schmidt

Seit Sonnabend ist der Abstieg besiegelt. Nach einer 2:3-Heimniederlage gegen den VfB Merseburg ist der SSV Havelwinkel Warnau in der Verbandsliga rechnerisch nicht mehr zu retten. Nach nur einer Saison muss der Neuling aus der östlichen Altmark den Gang zurück in die Landesliga antreten. Die Planungen für diese Zeit sind allerdings bereits angelaufen.

Schon bevor der Abstieg aus der Verbandsliga besiegelt war, konnte der SSV Havelwinkel Warnau den Nachfolger präsentieren von Aufstiegstrainer Steffen Lenz, der seinen Posten nach zwei Jahren im Sommer niederlegt . Tim Stawecki wird in der kommenden Landesliga-Saison die Geschicke der Warnauer lenken. Zum FuPa-Profil:

Der 25-Jährige durchlief den Nachwuchs des FC Energie Cottbus, stand für die Lausitzer fünfmal in der Regionalliga Nordost zwischen den Pfosten und lief ab Sommer 2022 selbst in Warnau auf. Allerdings wurde der Torhüter immer wieder von langwierigen Verletzungen zurückgeworfen, weshalb er frühzeitig den Schritt vom Spieler- in den Trainerbereich ging.

Beim SSV Havelwinkel fungierte er bereits im Aufstiegsjahr 2024/25 als Torwarttrainer, in der vergangenen Saison übernahm er beim SV Hohennauen in der brandenburgischen Kreisliga Havelland bereits als Chefcoach. Unter Staweckis Regie landete der Kreisligist in der Endabrechnung auf Tabellenplatz vier.

Stawecki kennt "die Mannschaft, das Umfeld und die Vereinsphilosophie"

"Nun kehrt er zur neuen Saison nach Warnau zurück und übernimmt die Verantwortung als Cheftrainer des Teams", schreibt der SSV Havelwinkel in seiner Mitteilung und weiter: "Damit setzt der Verein auf einen Trainer, der die Mannschaft, das Umfeld und die Vereinsphilosophie bestens kennt." Unter seiner Verantwortung werden die Warnauer in der Landesliga Nord wieder eine gewichtige Rolle einnehmen wollen - und womöglich sogar ein Wörtchen in der Titelvergabe mitreden.