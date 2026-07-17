 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligavorschau

Absteigerduell in Thalmassing – Ein „Brett“ für Türk Genclik

1. Spieltag: Neuformiertes Burgweinting empfängt Ziegetsdorf +++ Die Aufsteiger Oberisling und Sünching starten auswärts

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Der bisherige Bezirksliga-Dino FC Thalmassing (links Finn Kleuser) ist eine Bereicherung für die Kreisliga 1.
Der bisherige Bezirksliga-Dino FC Thalmassing (links Finn Kleuser) ist eine Bereicherung für die Kreisliga 1. – Foto: Felix Schmautz

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Kreisliga 1
Freier TuS
Kareth-Lapp. II
SV Obertraubling
SV Burgweinting

Startschuss in der Kreisliga 1! Drei Matches am Freitagabend bilden den Auftakt der neuen Saison. Besonders im Fokus steht dabei das Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger FC Thalmassing und FSV Prüfening. Wer kommt besser aus den Startlöchern? Ebenfalls bereits heute Abend gehen die beiden Aufsteiger SV Sünching (in Wörth) und TSV Oberisling (in Donaustauf) auf Reisen. Mitaufsteiger SV Türk Genclik Regensburg absolviert am Sonntag eine schwere Heimaufgabe. Zu Gast ist der Vorjahresdritte SV Obertraubling.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
SV Sünching
SV SünchingSV Sünching
18:30

Am ersten Spieltag der Saison 26/27 trifft der aufgestiegene SV Sünching auf den TSV Wörth/Donau. Der TSV beendete die letzte Saison im Mittelfeld der Tabelle und ist Gastgeber des ersten Spieltages. Schiedsrichter: Joshua Koriath, Armin Strauß, Alexander Springer

Heute, 19:00 Uhr
FC Thalmassing
FC ThalmassingThalmassing
FSV Prüfening
FSV PrüfeningPrüfening
19:00live

Beim FC Thalmassing, der nach vielen Jahren aus der Bezirksliga Süd abgestiegen ist, tritt am Freitagabend der FSV Prüfening an, der zuletzt ebenfalls Bezirksligist war. Schiedsrichter: Stefan Koch, Finn Englsperger, Tobias Hofmeister

Heute, 19:00 Uhr
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
TSV Oberisling
TSV OberislingOberisling
19:00live

Der TSV Oberisling ist am ersten Spieltag beim SV Donaustauf zu Gast. Die Oberislinger erzielten in der letzten Saison den Aufstieg, die Donaustaufer lieferten einen Platz im unteren Mittelfeld ab. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Konstantin Schäfer, Dr. Karsten Becker

Morgen, 16:00 Uhr
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
16:00live

Beim SV Burgweinting gab es einen großen Umbruch; nach drei Jahren immer knapp am Aufstieg vorbei empfängt die neu aufgebaute Mannschaft am kommenden Samstag die SpVgg Ziegetsdorf zum ersten Matchday. Schiedsrichter: Niklas Wagner, Oswald Halbritter, Max Meier



So., 19.07.2026, 14:15 Uhr
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
14:15live

Zum ersten Spieltag der neuen Spielzeit empfängt der TSV Kareth-Lappersdorf II den Freien TuS Regensburg. Aus der vergangenen Saison sind sich die beiden Kontrahenten bekannt. Schiedsrichter: Simon Ettl, Johannes Renner, Elisa Grundmann

So., 19.07.2026, 15:00 Uhr
SV Harting
SV HartingSV Harting
FC Laub
FC LaubFC Laub
15:00

Beim SV Harting ist am Auftaktpieltag der neuen Saison der FC Laub zu Gast, beide kennen sich aus der vergangenen Saison, in der sie ebenfalls in der Kreisliga 1 ihre Spiele absolvierten. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Tobias Schiller, Marco Eberl

So., 19.07.2026, 15:15 Uhr
SV Türk Genclik Regensburg
SV Türk Genclik RegensburgTürk Genclik
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
15:15

Der SV Obertraubling konnte die letzte Saison auf dem dritten Tabellenplatz beenden und reist zum ersten Spieltag der neuen Saison beim SV Türk Genclik Regensburg an, die sich durch Aufstieg zurück in der Kreisliga wieder finden. Schiedsrichter: Tobias Lohneisen, Richard Basa, Konrad Streppel