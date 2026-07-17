Absteigerduell in Thalmassing – Ein „Brett“ für Türk Genclik

Der bisherige Bezirksliga-Dino FC Thalmassing (links Finn Kleuser) ist eine Bereicherung für die Kreisliga 1. – Foto: Felix Schmautz

Startschuss in der Kreisliga 1! Drei Matches am Freitagabend bilden den Auftakt der neuen Saison. Besonders im Fokus steht dabei das Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger FC Thalmassing und FSV Prüfening. Wer kommt besser aus den Startlöchern? Ebenfalls bereits heute Abend gehen die beiden Aufsteiger SV Sünching (in Wörth) und TSV Oberisling (in Donaustauf) auf Reisen. Mitaufsteiger SV Türk Genclik Regensburg absolviert am Sonntag eine schwere Heimaufgabe. Zu Gast ist der Vorjahresdritte SV Obertraubling.



Am ersten Spieltag der Saison 26/27 trifft der aufgestiegene SV Sünching auf den TSV Wörth/Donau. Der TSV beendete die letzte Saison im Mittelfeld der Tabelle und ist Gastgeber des ersten Spieltages. Schiedsrichter: Joshua Koriath, Armin Strauß, Alexander Springer





Heute, 19:00 Uhr FC Thalmassing Thalmassing FSV Prüfening Prüfening 19:00 live PUSH



Beim FC Thalmassing, der nach vielen Jahren aus der Bezirksliga Süd abgestiegen ist, tritt am Freitagabend der FSV Prüfening an, der zuletzt ebenfalls Bezirksligist war. Schiedsrichter: Stefan Koch, Finn Englsperger, Tobias Hofmeister





Heute, 19:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf TSV Oberisling Oberisling 19:00 live PUSH



Der TSV Oberisling ist am ersten Spieltag beim SV Donaustauf zu Gast. Die Oberislinger erzielten in der letzten Saison den Aufstieg, die Donaustaufer lieferten einen Platz im unteren Mittelfeld ab. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Konstantin Schäfer, Dr. Karsten Becker





Morgen, 16:00 Uhr SV Burgweinting SV Burgweinting SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf 16:00 live PUSH



Beim SV Burgweinting gab es einen großen Umbruch; nach drei Jahren immer knapp am Aufstieg vorbei empfängt die neu aufgebaute Mannschaft am kommenden Samstag die SpVgg Ziegetsdorf zum ersten Matchday. Schiedsrichter: Niklas Wagner, Oswald Halbritter, Max Meier













Zum ersten Spieltag der neuen Spielzeit empfängt der TSV Kareth-Lappersdorf II den Freien TuS Regensburg. Aus der vergangenen Saison sind sich die beiden Kontrahenten bekannt. Schiedsrichter: Simon Ettl, Johannes Renner, Elisa Grundmann





So., 19.07.2026, 15:00 Uhr SV Harting SV Harting FC Laub FC Laub 15:00 PUSH



Beim SV Harting ist am Auftaktpieltag der neuen Saison der FC Laub zu Gast, beide kennen sich aus der vergangenen Saison, in der sie ebenfalls in der Kreisliga 1 ihre Spiele absolvierten. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Tobias Schiller, Marco Eberl





So., 19.07.2026, 15:15 Uhr SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik SV Obertraubling SV Obertraubling 15:15 PUSH



Der SV Obertraubling konnte die letzte Saison auf dem dritten Tabellenplatz beenden und reist zum ersten Spieltag der neuen Saison beim SV Türk Genclik Regensburg an, die sich durch Aufstieg zurück in der Kreisliga wieder finden. Schiedsrichter: Tobias Lohneisen, Richard Basa, Konrad Streppel