Absteigerduell in Niestetal – Bosporus auf Wiedergutmachung aus

Bosporus steht nach der 2:4-Pleite in Hombressen unter Zugzwang und braucht ein Zeichen, um den Anschluss an Lohfelden und Grebenstein zu halten. Wilhelmshöhe dagegen kann sich angesichts der Tabellensituation kaum noch „ehrenvolle Niederlagen“ leisten – jeder Zähler zählt im Keller. Für beide ist es ein Spiel mit klarer Aufgabenverteilung: der Favorit muss liefern, der Außenseiter punkten.

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 TSV Rothwesten Rothwesten 15:00 PUSH

Kaufungen kommt mit Rückenwind aus dem überraschend klaren 4:0 in Hertingshausen – und kann mit dem nächsten Heimsieg weiter Distanz zur Abstiegszone schaffen. Rothwesten hat zuletzt beim 1:1 gegen Baunatal immerhin ein kleines Polster gesammelt, steckt aber weiter mitten im zähen Unterbau der Liga. Es ist ein klassisches Duell um Stabilität: Wer gewinnt, setzt sich im Mittelfeld fest – wer verliert, schaut schnell wieder nach unten.

Pflichtsieg für den Primus?

Die SG WBO braucht im Abstiegskampf dringend Punkte, bekommt aber ausgerechnet den Tabellenführer. Rengershausen reist als Primus an – und mit der Zahl, die alles sagt: 78 Tore nach 19 Spielen. Für den Spitzenreiter ist es ein Pflichttermin, für Wettesingen ein Spiel, in dem schon ein Punktgewinn ein echtes Signal wäre.

Setzt Wanfried ein Signal?

Morgen, 15:00 Uhr VfL Wanfried VfL Wanfried SG Reinhardshagen SG Reinhards 15:00 PUSH

Wanfried muss im Tabellenkeller dringend nachlegen, sonst wird die Lücke nach vorn größer – gerade bei möglichen fünf Absteigern. Reinhardshagen kann mit einem Auswärtssieg die Position in der erweiterten Spitzengruppe festigen. Die Rollen sind klar verteilt, aber Wanfried braucht zuhause Ergebnisse, nicht nur gute Phasen. Der Glaube ist zurück

Sandershausen darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben, nachdem Rengershausen auf 48 Punkte vorgelegt hat. Hombressen/Udenhausen kommt allerdings mit breiter Brust: Das 4:2 gegen Bosporus war ein Ausrufezeichen – und hat im Keller neue Hoffnung geweckt. Für den Favoriten ist es ein Spiel gegen einen Gegner, der plötzlich wieder an sich glaubt. Wichtiges Heimspiel

Holzhausen bleibt unter Druck und will nach dem 0:3 gegen Rengershausen schnell wieder Zählbares holen. Wolfsanger hat die Chance, mit einem Auswärtssieg den Platz im oberen Mittelfeld zu untermauern. Für Holzhausen ist es eines dieser Heimspiele, in denen der Klassenerhalt „greifbar“ bleibt – wenn Punkte daheim liegen bleiben, wird es eng. Zwischen Pflicht und Hoffnung

Morgen, 15:30 Uhr FSC 1924 Lohfelden Lohfelden SV Espenau Espenau 15:30 live PUSH