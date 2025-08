Absteigerduell in Kareth – Bach forciert den Turnaround

Das dritte Spielwochenende der Bezirksliga Süd wird heute Abend unter anderem mit dem Clash der Landesliga-Absteiger TSV Kareth-Lappersdorf und TV Parsberg eröffnet. Das Match auf Kareths Höhen ist bereits ein Fingerzeig, wo der Weg beider Mannschaften hinführen wird. Blitzsauber gestartet sind der FC Viehhausen und der TB/ASV Regenstauf. Das Führungsduo bekommt es mit Aufsteigern zu tun. Viehhausen empfängt bereits am Freitagabend den BSC Regensburg, während die Blitzer am Sonntag den schwer auszurechnenden 1. FC Schwarzenfeld zu Gast haben. Auf die ersten Saisonpunkte hoffen indes der VfB Bach (gegen Schwarzhofen), der FC Pielenhofen-Adlersberg (in Töging) und die SpVgg Hainsacker (gegen Wenzenbach).

Es war ein Tag der Neuzugänge: Angeführt von den jeweils doppelt erfolgreichen Stürmern Andreas Kalteis und Andreas Politzka, entschied der FC Viehhausen (1., 6) unter der Woche das Nachholspiel gegen Schwarzhofen mit 4:1 für sich. Und stürmte an die Tabellenspitze. Ein weiterer Garant für den Sieg war der bärenstarke Tormann Julian Schmid. Auf einen sicheren Rückhalt wird es sicherlich auch im nächsten Heimspiel ankommen. Da schlägt mit dem BSC Regensburg (8., 3) ein Aufsteiger in Viehhausen auf, welcher durch den jüngsten 3:2-Erfolg gegen Thalmassing Lunte gerochen hat. BSC-Coach Nizar Klica möchte von seinem Team von Spiel zu Spiel eine Steigerung sehen. Auswärts beim Tabellenführer sieht er die Seinen nicht chancenlos.





Heute, 18:30 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn FSV Prüfening Prüfening 18:30



Den Auftaktdreier konnte der SV Breitenbrunn (12., 3) nicht „vergolden“. Stattdessen setzte es in Ramspau eine 0:2-Auswärtsniederlage. Positiv hervorzuheben war das Aufbäumen und die Moral der Reichold-Elf. Sie kam in der letzten halben Stunde auf und hätte durchaus ausgleichen können. Hier muss ganz einfach die Chancenauswertung noch besser werden. Sicher ein Aspekt, den Trainer Florian Reichold vor dem Duell mit dem FSV Prüfening (4., 4) angesprochen hat. Die Gäste sind ihrerseits gut aus den Startlöchern gekommen und würden gern weiter ungeschlagen bleiben. Allerdings muss im Offensivbereich Christian Holzapfel nach seiner Roten Karte gegen Wenzenbach ersetzt werden.







Endstation FC Tegernheim: Im Mai scheiterte erst der TSV Kareth-Lappersdorf und anschließend der TV Parsberg in der Relegation an den Regensburger Vorstädtern. Für beide Vereine bedeutete das den Abstieg in die Bezirksliga. Weitere Parallele: Beide Mannschaften gingen am ersten Spieltag leer aus, um anschließend deutlich zu gewinnen – Parsberg gegen Bach, Parsberg in Schwarzenfeld. Am Freitagabend dürften die Hausherren einen Tick mehr Druck verspüren. Schließlich ist der Wiederaufstieg die klare Mission auf Kareths Höhen. Wohin führt der jeweilige Weg in den nächsten Wochen? Hierbei wird dieses Duell schon ein Fingerzeig sein.





Sonntag







Dass mit dem Vorjahresdritten TB/ASV Regenstauf (2., 6) erneut zu rechnen hat, zeigt sich schon in dieser Frühphase der Saison. Mit Siegen gegen Kareth und Hainsacker hievten sich die Blitzer erstmal ins vordere Tabellensegment. Als sofortige Verstärkung entpuppt sich Michael Dechant. Der neue Mann, bisher nur in der Kreisliga unterwegs gewesen, traf bereits drei Mal. Und war mit seinem Doppelpack Mann des Tages beim Arbeitssieg gegen Hainsacker. Nun steht die nächste unbequeme Aufgabe an. Der 1. FC Schwarzenfeld (10., 3) dürfte noch von einer gewissen Aufstiegseuphorie zehren. Was dazukommt: Die erste Niederlage nach über einem Jahr des Ungeschlagen-Seins (0:3 gegen Kareth) soll schnellstmöglich aus den Kleidern geschüttelt werden. Bestenfalls schon mit einem Punktgewinn in Regenstauf.





So., 03.08.2025, 15:00 Uhr SpVgg Hainsacker Hainsacker SV Wenzenbach Wenzenbach 15:00



Auf ein besonderes Wiedersehen steuert Günter Brandl zu. Der Chefanweiser des SV Wenzenbach (3., 4) stand von 2017 bis Ende 2019 an der Seitenlinie der SpVgg Hainsacker (15., 0). Nun kehrt er – zumindest für einen Nachmittag – an die alte Wirkungsstätte zurück. Im März unterlag Wenzenbach daheim den Hainsackerern mit 0:1, nun würden die Blaugelben den Spieß gern wieder umdrehen. Es gilt weiter ungeschlagen zu bleiben. Doch auch die Gastgeber streben einen Punktgewinn an. Eine weitere Niederlage würde einem klassischen Fehlstart gleichkommen. Und einen solchen wollen die Schneider-Mannen natürlich unbedingt vermeiden. Auf die gezeigte Leistung gegen Regenstauf kann die SpVgg aufbauen, muss in puncto Chancenverwertung aber deutlich effektiver werden.





So., 03.08.2025, 15:00 Uhr VfB Bach VfB Bach SV Schwarzhofen Schwarzhofen 15:00



Nach den englischen Wochen (Pokal- und Nachholspiel) kehrt wieder etwas Normalität am Schwarzhofener Kaplanacker ein. Der Kräfteverschleiß war am Dienstag bei der Niederlage in Viehhausen nicht zu übersehen. Auch hat man sich mit Manuel Zäch einen weiteren Verletzten eingehandelt. Neben der schweren Verletzung von Michael Bogner sind weitere Leistungsträger aktuell nicht einsatzfähig. Mit dieser Tatsache muss der SVS (13., 3) die schwierige Reise zum VfB Bach (16., 0) antreten. Die Truppe vom Trainerduo Thomas Prinz und Sven Leppien ist alles andere als positiv in die Runde gestartet und wird entsprechend motiviert auftreten. Ein Turnaround wird anvisiert. „Die Bacher sind eine richtig gute Mannschaft mit hervorragenden Einzelspielern“, weiß Gästetrainer Adi Götz. „Auch haben sie sich in der Sommerpause noch personell verstärkt. Sicher ist diese Mannschaft nicht an ihrem aktuellen Tabellenplatzes zu messen, ganz im Gegenteil – Bach wird am Ende der Saison in einem ganz anderen Tabellenbereich stehen“, so Götz weiter.





So., 03.08.2025, 15:00 Uhr FC Thalmassing Thalmassing SpVgg Ramspau Ramspau 15:00



Ein kräftezehrendes Programm hat derzeit auch der FC Thalmassing (7., 3) zu bewältigen. Stichwort Pokal. Im Liga-Alltag konnte die Mannschaft von Coach Gregor Mrozek am Dienstag den wichtigen ersten Saisonsieg eintüten. Mrozek hob nach dem verdienten 3:1-Erfolg im Nachholmatch gegen Pielenhofen die „richtig gute und disziplinierte Teamleistung“ hervor. Jungspund Simon Holzer, frisch aus der Jugend gekommen, glänzte mit einem Doppelpack. Heißt: Mit positiven Gefühlen gehen die Roosters ins nächste Heimspiel. Zu Gast ist die punktgleiche SpVgg Ramspau (11., 3). Auch die Romminger-Elf sackte zuletzt die ersten Punkte ein. Dass sie es gegen Breitenbrunn zunächst verpasste, den Sack zuzumachen, wurde letztlich nicht bestraft. Welches Team kann nachlegen?







Das „Abenteuer Bezirksliga“ ist für den SV Töging (9., 3) mit zwei sehr engen Partien angelaufen. Während der Aufsteiger gegen Parsberg das nötige Spielglück auf seiner Seite hatte, war das gegen Schwarzhofen nicht der Fall. Dennoch: auf diesen Start können die Altmühltal-Kicker aufbauen. Zu Hause soll wieder Zählbares her. Die Gäste vom FC Pielenhofen-Adlersberg (14., 0) konnten im Nachholspiel gegen Thalmassing keinen Stich setzen und stehen noch ohne Punkte da. Das soll sich nun ändern. Beide Teams kennen sich aus heißen Duellen in der Kreisliga 2 – und überhaupt ist von einer typischen 50/50-Angelegenheit auszugehen. Hier wie dort geht es nur um den Klassenerhalt. Um die Wichtigkeit der kommenden Partie muss also nicht gesprochen werden.