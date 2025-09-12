Hat den Optimismus trotz des mäßigen Starts nicht verloren: Mettendorfs Trainer Rainer Müller. – Foto: FuPa

Absteiger zieht eine ernüchternde Zwischenbilanz A 8: Warum es bei der SG Mettendorf/Utscheid noch nicht rundläuft, und auf welches Brüderpaar der Trainer große Stücke hält. Verlinkte Inhalte Kreisliga A St. 8 SG Mettendorf Rainer Müller

Die Vereinigten aus Mettendorf und Utscheid haben einen holprigen Start erwischt: Eine 0:2-Niederlage gegen die SG Kylltal-Birresborn am vergangenen Sonntag bestätigte diesen Eindruck. Nach Toren in der 63. und 65. Minute durch Dominik Monix und Robin Koch hatte der Bezirksliga-Absteiger nichts mehr entgegenzusetzen.

Aus Sicht von Trainer Rainer Müller war es ein leichtsinnig verlorenes Spiel: „Der Gegner war nicht besser als wir. Zwei unnötige Tore haben wir kassiert und unsere Chancen nicht genutzt. Das ist uns zum Verhängnis geworden.“ Ein weiterer Faktor, der nicht nur in dieser Partie hinzukam, sei die Personalsituation gewesen: „Wir mussten mal wieder einige Angeschlagene und aus Krankheit kommende Spieler einsetzen.“ Dazu gehören Felix Winandy, der ein komplettes Jahr aufgrund einer Verletzung gefehlt hatte, und Jonas Niederprüm, der die ganze Woche krankheitsbedingt nicht im Training war. Auf seinen Sohn Thomas und Michael Böwer hatte der Coach verzichten müssen, da sie beim Aufwärmen signalisierten, doch nicht spielen zu können. fünf Partien steht die Spielgemeinschaft somit auf dem achten Platz und hat bislang einen Sieg sowie zwei Unentschieden erzielt und zwei Niederlagen kassiert. „Diese Bilanz ist für uns ernüchternd. Der Saisonstart ist uns nicht gut gelungen. Wir müssen jetzt die Kurve kriegen, um Anschluss an das obere Tabellendrittel zu bekommen“, stellt der 58-Jährige klar.

Als Absteiger sei man generell gut mit der Situation klargekommen, wieder in der A-Klasse spielen zu müssen: „Wir kennen unsere Gegner und die Gangart, mit der hier gespielt wird. Für uns ist das nichts Neues.“ Was das Gesamtniveau der A8 angeht, erwartet Müller ein enges Rennen um den Aufstieg. Das Niveau der Mannschaften, die im Aufstieg mitspielen, weise keine großen Unterschiede auf. Für den Coach der SG Mettendorf/Utscheid gilt jedes Jahr das Ziel: die Mannschaft weiterzuentwickeln und sie so weit wie möglich nach vorne zu bringen. „Ich lasse mich nie zu irgendwelchen Tabellenplatz-Prognosen hinreißen.“