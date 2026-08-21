Absteiger wollen nachlegen, neun Vereine blicken auf die ersten Punkte

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: RW Oberhausen II eröffnet den Spieltag gegen Blau-Weiß Fuhlenbrock. Der SC Buschhausen will nach einem perfekten Start gegen Glück-Auf Sterkrade nachlegen. BV Osterfeld will derweil nach dem Fehlstart gegen den ebenfalls mit einer Niederlage gestartetenen SV Sarajevo Oberhausen eine Reaktion zeigen. Die beiden Absteiger blicken zeitgleich auf den zweiten Dreier im zweiten Spiel. Das ist der zweite Spieltag:
Die nächsten Spieltage:
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Arm. Kloster II - TB O'hausen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr GA Sterkrade - SV Sarajevo
Sa., 29.08.26 16:30 Uhr SV Adler Os. - FC Welheim
So., 30.08.26 13:00 Uhr Fort Bottrop II - Königshardt
So., 30.08.26 15:00 Uhr Adler Oberh. - BV Osterfeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - RW Oberhausen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Safakspor - SC Buschh.
So., 30.08.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha.
So., 30.08.26 15:15 Uhr BW Fuhlenbr. - Arm. Lirich
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr RW Oberhausen II - Hirschkamp
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Buschh. - Fort Bottrop II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TB O'hausen - Adler Oberh.
So., 06.09.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - GA Sterkrade
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor
So., 06.09.26 15:15 Uhr FC Welheim - BW Fuhlenbr.
So., 06.09.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Arm. Kloster II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Königshardt - SV Adler Os.
So., 06.09.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - FC Sterk. 72