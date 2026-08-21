Absteiger wollen nachlegen, neun Vereine blicken auf die ersten Punkte

Spieltext SC Buschh. - GA Sterkrade

Spieltext Königshardt - Safakspor

Spieltext FC Welheim - Fort Bottrop II

Spieltext Arm. Lirich - SV Adler Os.

Spieltext TB O'hausen - Hirschkamp

Spieltext Arm. Kloster II - Adler Oberh.

Spieltext SV Sarajevo - BV Osterfeld

Die Scorerliste der A-Liga

Die nächsten Spieltage:

3. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Arm. Kloster II - TB O'hausen

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr GA Sterkrade - SV Sarajevo

Sa., 29.08.26 16:30 Uhr SV Adler Os. - FC Welheim

So., 30.08.26 13:00 Uhr Fort Bottrop II - Königshardt

So., 30.08.26 15:00 Uhr Adler Oberh. - BV Osterfeld

So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - RW Oberhausen II

So., 30.08.26 15:00 Uhr Safakspor - SC Buschh.

So., 30.08.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha.

So., 30.08.26 15:15 Uhr BW Fuhlenbr. - Arm. Lirich

4. Spieltag

Fr., 04.09.26 20:00 Uhr RW Oberhausen II - Hirschkamp

So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Buschh. - Fort Bottrop II

So., 06.09.26 15:00 Uhr TB O'hausen - Adler Oberh.

So., 06.09.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - GA Sterkrade

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor

So., 06.09.26 15:15 Uhr FC Welheim - BW Fuhlenbr.

So., 06.09.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Arm. Kloster II

So., 06.09.26 15:30 Uhr Königshardt - SV Adler Os.

So., 06.09.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - FC Sterk. 72