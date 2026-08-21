 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Absteiger wollen nachlegen, neun Vereine blicken auf die ersten Punkte

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der zweite Spieltag startet mit einem spannenden Duell bei RW Oberhausen II. Es folgen weitere umkämpfte Partien.rnrn

von Tristan Benten · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
RW Oberhausen II steht vor dem ersten Heimspiel
RW Oberhausen II steht vor dem ersten Heimspiel – Foto: Cindy Jahn

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Kreisliga A OB/BOT
Königshardt
Arm. Lirich
SV Adler Os.
Arm. Kloster II

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: RW Oberhausen II eröffnet den Spieltag gegen Blau-Weiß Fuhlenbrock. Der SC Buschhausen will nach einem perfekten Start gegen Glück-Auf Sterkrade nachlegen. BV Osterfeld will derweil nach dem Fehlstart gegen den ebenfalls mit einer Niederlage gestartetenen SV Sarajevo Oberhausen eine Reaktion zeigen. Die beiden Absteiger blicken zeitgleich auf den zweiten Dreier im zweiten Spiel. Das ist der zweite Spieltag:

Die Tabelle der A-Liga

Heute, 20:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen II
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
20:00live
Spieltext RW Oberhausen II - BW Fuhlenbr.

Morgen, 17:45 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
17:45live
Spieltext VfR Oberha. - FC Sterk. 72

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:00
Spieltext SC Buschh. - GA Sterkrade

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:30
Spieltext Königshardt - Safakspor

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop II
15:15
Spieltext FC Welheim - Fort Bottrop II

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:30live
Spieltext Arm. Lirich - SV Adler Os.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
15:00
Spieltext TB O'hausen - Hirschkamp

So., 23.08.2026, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
DJK Adler Oberhausen
DJK Adler OberhausenAdler Oberh.
13:15live
Spieltext Arm. Kloster II - Adler Oberh.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
15:00
Spieltext SV Sarajevo - BV Osterfeld

Die Scorerliste der A-Liga

Die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Arm. Kloster II - TB O'hausen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr GA Sterkrade - SV Sarajevo
Sa., 29.08.26 16:30 Uhr SV Adler Os. - FC Welheim
So., 30.08.26 13:00 Uhr Fort Bottrop II - Königshardt
So., 30.08.26 15:00 Uhr Adler Oberh. - BV Osterfeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - RW Oberhausen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Safakspor - SC Buschh.
So., 30.08.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha.
So., 30.08.26 15:15 Uhr BW Fuhlenbr. - Arm. Lirich

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr RW Oberhausen II - Hirschkamp
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Buschh. - Fort Bottrop II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TB O'hausen - Adler Oberh.
So., 06.09.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - GA Sterkrade
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor
So., 06.09.26 15:15 Uhr FC Welheim - BW Fuhlenbr.
So., 06.09.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Arm. Kloster II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Königshardt - SV Adler Os.
So., 06.09.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - FC Sterk. 72