 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: M. Bates

Absteiger wollen erste Punkte, bleibt der SV Pattonville in Torlaune?

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 2. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr verspricht einen spannenden Verlauf. Einige Teams konnten am ersten Spieltag Selbstvertrauen tanken, während andere noch auf ihre ersten Punkte warten. Besonders die Duelle FV Löchgau II – TSV Phönix Lomersheim und TSV Schwieberdingen – TV Pflugfelden könnten frühzeitig über die Tabellensituation Auskunft geben. Klar ist: Die Liga bleibt auch nach dem Auftaktspieltag hart umkämpft.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
15:00

Lomersheim startete mit einem 2:2-Unentschieden gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, Löchgau II feierte am ersten Spieltag noch keinen Sieg. Beide Teams werden auf die ersten Punkte drängen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
15:00

Schwieberdingen siegte 3:1 gegen NK Croatia Bietigheim, Pflugfelden hatte am ersten Spieltag noch kein Spiel, steht aber unter Druck, gegen einen starken Gegner zu bestehen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
15:00

AKV Ludwigsburg kassierte am ersten Spieltag eine 3:8-Niederlage gegen SV Pattonville, Croatia Bietigheim unterlag 1:3 gegen TSV Schwieberdingen. Beide Teams wollen die Auftaktpleite korrigieren.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
15:00

Aldingen verlor 0:1 gegen FC Marbach, Pattonville feierte einen Kantersieg mit 8:3 gegen AKV Ludwigsburg. Ein deutlicher Favorit scheint vorerst gesetzt, Aldingen wird die Gegenwehr hochhalten müssen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
15:00

Besigheim hatte noch kein erstes Spiel, Marbach gewann 1:0 gegen TV Aldingen. Ein enges Spiel deutet sich an, beide Teams werden um Punkte kämpfen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
15:00live

Germania Bietigheim startete mit einem 3:0-Sieg gegen TSV Heimsheim, Hessigheim hat am ersten Spieltag noch nicht gespielt. Germania geht als Favorit ins Spiel.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
15:00

Münchingen siegte 3:0 gegen TSV Merklingen, Heimsheim verlor 0:3 gegen Germania Bietigheim. Ein Spiel, in dem beide Teams versuchen werden, ihre Form zu bestätigen.

---

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
15:30

Bietigheim-Bissingen II spielte 2:2 gegen TSV Phönix Lomersheim, Merklingen unterlag 0:3 gegen TSV Münchingen. Beide Teams werden bemüht sein, diesmal einen klaren Dreier zu holen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 022.8.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor