Absteiger wollen erste Punkte, bleibt der SV Pattonville in Torlaune?

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr verspricht einen spannenden Verlauf. Einige Teams konnten am ersten Spieltag Selbstvertrauen tanken, während andere noch auf ihre ersten Punkte warten. Besonders die Duelle FV Löchgau II – TSV Phönix Lomersheim und TSV Schwieberdingen – TV Pflugfelden könnten frühzeitig über die Tabellensituation Auskunft geben. Klar ist: Die Liga bleibt auch nach dem Auftaktspieltag hart umkämpft.
Lomersheim startete mit einem 2:2-Unentschieden gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, Löchgau II feierte am ersten Spieltag noch keinen Sieg. Beide Teams werden auf die ersten Punkte drängen.
Schwieberdingen siegte 3:1 gegen NK Croatia Bietigheim, Pflugfelden hatte am ersten Spieltag noch kein Spiel, steht aber unter Druck, gegen einen starken Gegner zu bestehen.
AKV Ludwigsburg kassierte am ersten Spieltag eine 3:8-Niederlage gegen SV Pattonville, Croatia Bietigheim unterlag 1:3 gegen TSV Schwieberdingen. Beide Teams wollen die Auftaktpleite korrigieren.
Aldingen verlor 0:1 gegen FC Marbach, Pattonville feierte einen Kantersieg mit 8:3 gegen AKV Ludwigsburg. Ein deutlicher Favorit scheint vorerst gesetzt, Aldingen wird die Gegenwehr hochhalten müssen.
Besigheim hatte noch kein erstes Spiel, Marbach gewann 1:0 gegen TV Aldingen. Ein enges Spiel deutet sich an, beide Teams werden um Punkte kämpfen.
Germania Bietigheim startete mit einem 3:0-Sieg gegen TSV Heimsheim, Hessigheim hat am ersten Spieltag noch nicht gespielt. Germania geht als Favorit ins Spiel.
Münchingen siegte 3:0 gegen TSV Merklingen, Heimsheim verlor 0:3 gegen Germania Bietigheim. Ein Spiel, in dem beide Teams versuchen werden, ihre Form zu bestätigen.
Bietigheim-Bissingen II spielte 2:2 gegen TSV Phönix Lomersheim, Merklingen unterlag 0:3 gegen TSV Münchingen. Beide Teams werden bemüht sein, diesmal einen klaren Dreier zu holen.
