Absteiger vs Aufsteiger treffen in Oldenburg aufeinander

Während der VfR Voxtrup das erste Mal seit 2023 wieder vor einem Landesliga-Spiel steht, bestritt der VfL Oldenburg sein letztes Spiel in der sechsten Liga im Jahr 2013. Ansonsten spielte der VfL nur in der Ober- bzw. Regionalliga. Nun treffen die beiden Teams aufeinander und kämpfen um den perfekten Einstand in die neue Saison..