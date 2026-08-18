Absteiger und Aufsteiger starten mit Siegen - Yildiz mit Hattrick

Denny Yildiz (Archivbild) vom FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II erzielte einen Hattrick – Foto: © Sternfotografie

Am 1. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade sind beide Absteiger aus der 1. Kreisklasse, SV Ahlerstedt/Ottendorf IV und der TSV Apensen II, sowie Aufsteiger SV Drochtersen/Assel V mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Denny Yildiz vom FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II erzielte einen Hattrick.

Der VfL Güldenstern Stade III gewann beim ASC Cranz-Estebrügge II mit 3:0. Mahmoud Alkadour brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, Yunus Yahiaoui erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Mohamed Shire Isse erzielte in der ersten Minute der Nachspielzeit den dritten Treffer.





Die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV gewann zum Auftakt mit 3:0 gegen den SSV Hagen 1975 II. Vincent Hofs traf in der 43. Minute zum 1:0, Chris Jesgarsch erhöhte in der 65. Minute. André Schipulowski erzielte in der 89. Minute das 3:0.

Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II setzte sich mit 4:0 gegen den TSV Eintracht Immenbeck III durch. Trainer Oliver Ebeling sah eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit mit einem kleinen Chancenplus für seine Mannschaft. Kurz vor der Pause brachte Justin Mundt den FSV mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Bliedersdorf direkt in eine gute Druckphase. Denny Yildiz traf in der 50. Minute zum 2:0 und legte in der 66. und 69. Minute zwei weitere Tore nach. Damit erzielte er einen Hattrick. Immenbeck kam danach nur noch zu einer Handvoll Konter, die nichts einbrachten. FSV-Torhüter Patrick Bernecker hielt die Null fest und klärte nach Angaben Ebelings zwei, drei Mal stark. Auch Yildiz bescheinigte der Trainer eine Top-Leistung. „Eine super Leistung meiner Mannschaft. Nach dem Weiterkommen im Pokal ist das ein stabiler Saisonstart“, sagte Ebeling.









Aufsteiger SV Drochtersen/Assel V gewann bei der SG Lühe II mit 3:1. Julian Wist sorgte bereits in der ersten Spielminute für die Führung und erhöhte in der 33. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Kevin-Pierre Voß verkürzte in der 49. Minute auf 2:1, Levin Lichownik erzielte in der 75. Minute das 3:1.

Auch der TSV Apensen II startete mit einem Sieg. Beim MTV Himmelpforten II gewann der Absteiger aus der 1. Kreisklasse mit 4:2. Justus Wentorp traf in der 2. Minute zum 1:0, Nico Ewert erhöhte in der 9. Minute per Foulelfmeter. Nino Henne verkürzte in der 31. Minute auf 2:1. Daniel Pilz erzielte in der 49. Minute das 3:1, Max Drechsel traf in der 72. Minute zum 4:1. Fabian Zeitz stellte in der 90. Minute den 4:2-Endstand her. Apensens Trainer Björn Bleschke sagte nach der Partie: „Am Ende verdiente drei Punkte, auch wenn wir zeitweise das Spiel etwas aus der Hand gegeben und unkonzentrierter agiert haben.“



