Absteiger TSV Weilimdorf noch punktlos, FC Heiningen steigt ein Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 3. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, geht VfL Sindelfingen als einzige Mannschaft mit sechs Punkten ins Rennen. FC Esslingen, GSV Maichingen, TSGV Waldstetten und TSV Bernhausen folgen ungeschlagen mit jeweils vier Zählern. Die Tabelle ist allerdings noch unterschiedlich belastbar: TSV Bad Boll und TSV Köngen haben erst einmal gespielt, Aufsteiger 1. FC Heiningen noch gar nicht. Am Tabellenende wartet neben Köngen vor allem Verbandsliga-Absteiger TSV Weilimdorf nach zwei Niederlagen auf die ersten Punkte. Ein Verein steigt direkt auf, einer kann über die Relegation folgen; vier Teams steigen direkt ab, ein weiteres muss in die Abstiegsrelegation.

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Morgen, 19:30 Uhr TSV Köngen TSV Köngen ASV Botnang ASV Botnang 19:30 live PUSH

Der TSV Köngen bestreitet erst sein zweites Saisonspiel. Der verspätete Auftakt endete mit einer 0:2-Niederlage beim GSV Maichingen. Damit steht Köngen noch ohne Punkt und eigenen Treffer auf Rang 16, die Tabellenposition ist wegen der geringeren Zahl an Begegnungen allerdings kaum aussagekräftig. Aufsteiger ASV Botnang hat nach seiner Auftaktniederlage die erste Antwort gegeben. Gegen den 1. FC Eislingen gelang ein 4:2 und damit der erste Sieg in der neuen Spielklasse. Drei Punkte und 6:5 Tore bedeuten Rang acht. Köngen sucht den ersten Ertrag, Botnang kann seinem gelungenen zweiten Auftritt unmittelbar den nächsten folgen lassen.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II treffen auf den bislang einzigen makellosen Tabellenführer. Nach dem erfolgreichen Saisonstart kassierte der Aufsteiger beim FC Esslingen eine deutliche 1:4-Niederlage. Mit drei Punkten und 4:6 Toren steht Dorfmerkingen II auf Rang neun. Der VfL Sindelfingen hat dagegen beide bisherigen Begegnungen gewonnen. Auf den 3:1-Auftakterfolg folgte zuletzt ein 4:1 gegen SV Waldhausen. Sechs Punkte und 7:2 Tore machen Sindelfingen zum alleinigen Spitzenreiter. Für Dorfmerkingen bietet sich damit sofort die Gelegenheit zur Rehabilitation, während Sindelfingen seinen perfekten Start und die Tabellenführung verteidigen will.

Der SV Waldhausen wartet nach zwei Spielen noch auf seinen ersten Sieg. Nach dem 1:1 zum Auftakt verlor die Mannschaft beim Tabellenführer VfL Sindelfingen mit 1:4. Ein Punkt und 2:5 Tore bedeuten Rang 13. Der TV Echterdingen kommt dagegen mit neuem Rückenwind. Nach einer knappen Auftaktniederlage gelang gegen Verbandsliga-Absteiger TSV Weilimdorf ein klares 4:0. Mit drei Punkten und 5:2 Toren sprang Echterdingen auf Rang sechs. Waldhausen muss nach der ersten Niederlage Stabilität zurückgewinnen, Echterdingen kann aus dem deutlichen Erfolg erstmals eine kleine Serie formen.

Für Aufsteiger 1. FC Heiningen beginnt die Saison erst am dritten Spieltag. Als einzige Mannschaft der Staffel hat Heiningen bislang noch keine Partie absolviert und wird deshalb mit null Punkten auf Rang 15 geführt. Eine sportliche Bewertung lässt sich daraus selbstverständlich noch nicht ableiten. Mit dem GSV Maichingen wartet zum Einstieg allerdings ein ungeschlagener Gegner. Nach dem 2:2 zum Auftakt gewann Maichingen zuletzt 2:0 gegen TSV Köngen. Vier Punkte und 4:2 Tore bedeuten Rang drei. Heiningen steigt somit verspätet und gleich gegen ein Team aus der frühen Spitzengruppe ein, während Maichingen seine gute Ausgangslage weiter ausbauen kann.

Der 1. FC Eislingen hat nach zwei Begegnungen erst einen Punkt gesammelt. Auf das 2:2 zum Auftakt folgte eine 2:4-Niederlage beim Aufsteiger ASV Botnang. Mit vier erzielten, aber bereits sechs kassierten Toren steht Eislingen auf Rang zwölf. Der Oberliga-Absteiger FC Esslingen ist dagegen noch ungeschlagen. Nach einem Remis zum Saisonbeginn setzte sich die Mannschaft zuletzt mit 4:1 gegen Sportfreunde Dorfmerkingen II durch. Vier Punkte und 5:2 Tore bringen Rang zwei. Esslingen kann damit den Druck auf Spitzenreiter Sindelfingen erhöhen, Eislingen braucht den ersten Sieg, um nicht schon früh den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TSV Weilimdorf TSV Weilimdorf SV Böblingen SV Böblingen 15:00 live PUSH

Der Verbandsliga-Absteiger TSV Weilimdorf steht nach zwei Spieltagen unter frühem Druck. Beide Begegnungen gingen verloren, zuletzt setzte es beim TV Echterdingen ein deutliches 0:4. Mit null Punkten und 1:7 Toren liegt Weilimdorf auf dem letzten Tabellenplatz. Der SV Böblingen ist zwar noch ungeschlagen, hat allerdings beide Spiele unentschieden beendet. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen TSV Bernhausen, wobei beide Treffer per Foulelfmeter fielen und Böblingen in der Schlussminute eine Rote Karte hinnehmen musste. Zwei Punkte und 2:2 Tore bedeuten Rang zehn. Weilimdorf braucht den ersten Befreiungsschlag, Böblingen will aus zwei Remis endlich einen Sieg machen.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh TSV Bad Boll TSV Bad Boll 15:00 PUSH

Die FV Sportfreunde Neuhausen mussten am zweiten Spieltag einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Beim SC Geislingen verlor die Mannschaft 0:3 und blieb ohne eigenen Treffer. Nach zwei Spielen stehen ein Punkt und 1:4 Tore sowie Rang 14 zu Buche. Der TSV Bad Boll hat bislang erst einmal gespielt. Beim 1:1 gegen TSGV Waldstetten fielen beide Tore bereits in den ersten neun Minuten. Ein Punkt und 1:1 Tore bedeuten Rang elf, sind wegen der geringeren Spielzahl aber nur eingeschränkt mit Neuhausen vergleichbar. Für Bad Boll beginnt die Saison damit praktisch erst richtig, während Neuhausen nach der ersten Niederlage eine Antwort benötigt.