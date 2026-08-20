Absteiger TSG Tübingen in Tuttlingen, VfB Bösingen erwartet SV Zimmern Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 2. Spieltags von Timo Babic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der zweite Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 bringt nach dem ersten, naturgemäß nur begrenzt aussagekräftigen Tabellenbild bereits einige reizvolle Konstellationen. VfL Mühlheim führt nach dem 4:1 zum Auftakt mit drei Punkten und 4:1 Toren vor SC 04 Tuttlingen, SG Empfingen, BSV 07 Schwenningen, SV Seedorf und VfL Nagold, die ebenfalls gewonnen haben. Vier Mannschaften stehen nach Unentschieden bei einem Punkt, sechs Teams sind noch ohne Zähler.

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Morgen, 18:30 Uhr VfB Bösingen Bösingen SV Zimmern SV Zimmern 18:30 PUSH

Mit einem torlosen Unentschieden beim VfL Pfullingen ist der VfB Bösingen in die Saison gestartet. Das bedeutet Rang neun und einen Punkt nach dem ersten Spieltag. Offensiv blieb Bösingen ohne Treffer, defensiv dafür ebenfalls ohne Gegentor. Mehr als eine erste Momentaufnahme lässt sich daraus noch nicht ableiten. Der SV Zimmern steht nach dem 0:2 gegen den BSV 07 Schwenningen auf Rang 14 und wartet noch auf den ersten Punkt und das erste Saisontor. Auffällig war zum Auftakt auch der Platzverweis gegen Karim Ka in der 84. Minute; zuvor hatte Schwenningens Franck Valery Bonny Elat Rot gesehen. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, die am ersten Spieltag selbst kein Tor erzielten.

Der BSV 07 Schwenningen gehört nach dem ersten Spieltag zur Gruppe der sechs Sieger. Das 2:0 beim SV Zimmern brachte drei Punkte, 2:0 Tore und zunächst Rang vier. Der Erfolg musste allerdings nach der Roten Karte gegen Franck Valery Bonny Elat in der 54. Minute in Unterzahl abgesichert werden. Die als Aufsteiger gekennzeichneten Sportfreunde Gechingen erlebten dagegen einen schwierigen Start. Beim 1:4 gegen den VfL Mühlheim sah Sven Götz bereits in der 43. Minute wegen einer Notbremse Rot. Gechingen liegt mit 1:4 Toren und ohne Punkt auf Rang 15. Nach nur einem Spiel ist die Tabelle noch kein belastbarer Maßstab, die gegensätzlichen Auftaktergebnisse prägen die Ausgangslage dennoch deutlich.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim SG Empfingen SG Empfingen 15:00 PUSH

Es ist das auffälligste Duell des zweiten Spieltags: Tabellenführer VfL Mühlheim empfängt den Dritten SG Empfingen. Beide Mannschaften haben zum Auftakt gewonnen. Mühlheim setzte sich bei den Sportfreunden Gechingen mit 4:1 durch und führt mit 4:1 Toren die noch sehr junge Tabelle an. Gechingen hatte dabei seit der 43. Minute nach einer Roten Karte nur noch zehn Spieler auf dem Platz. Auch SG Empfingen erzielte vier Treffer, musste beim 4:2 gegen den SV Nehren aber zwischenzeitlich einen 2:0-Vorsprung aus der Hand geben. Nach dem 2:2 gelangen noch zwei Tore zum Sieg. Noah Scheurenbrand sah unmittelbar nach seinem Treffer zum 3:2 in der 71. Minute wegen seines Jubels Gelb-Rot. Das direkte Treffen zweier Auftaktsieger besitzt damit früh Spannung, ohne dass aus einem einzigen Spiel bereits eine Hierarchie abzuleiten wäre.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr VfR Sulz VfR Sulz SV Nehren SV Nehren 15:00 PUSH

Der als Aufsteiger geführte VfR Sulz begann mit einem 2:2 gegen die ebenfalls aufgestiegene SGM Dettingen/Glems. Sulz führte dabei bereits 2:0, musste in der zweiten Hälfte jedoch noch den Ausgleich hinnehmen. Mit einem Punkt und 2:2 Toren steht der VfR nach dem ersten Spieltag auf Rang acht. Der SV Nehren kommt mit einer anderen, ebenfalls bewegten Auftaktpartie nach Sulz. Bei der SG Empfingen geriet Nehren 0:2 in Rückstand, kämpfte sich zum 2:2 zurück und verlor am Ende dennoch 2:4. Damit steht die Mannschaft auf Rang zwölf noch ohne Punkt. Beide Auftaktspiele zeigten erhebliche Verschiebungen innerhalb der 90 Minuten – ein Hinweis auf Dynamik, aber nach nur einem Spiel noch kein verlässliches Formurteil.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SV Seedorf SV Seedorf 15:00 PUSH

Der SV Croatia Reutlingen musste sich zum Auftakt beim VfL Nagold mit 1:2 geschlagen geben. Dabei ging Croatia durch ein Eigentor des Nagolders Marc Rück zunächst in Führung, ehe Nagold die Partie noch drehte. Mit null Punkten und 1:2 Toren steht Croatia vor dem zweiten Spieltag auf Rang elf. Der SV Seedorf startete dagegen mit einem 2:0 gegen die TSG Tübingen und nimmt mit drei Punkten und 2:0 Toren Rang fünf ein. Beide Treffer fielen bereits in der ersten Hälfte. Damit begegnen sich ein Auftaktverlierer und eines der sechs Teams mit drei Punkten – allerdings zu einem Zeitpunkt der Saison, an dem Tabellenplätze noch besonders vorsichtig zu bewerten sind.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen TSG Tübingen TSG Tübingen 15:00 PUSH

Der SC 04 Tuttlingen hat sich mit dem 3:0 gegen die als Aufsteiger geführte SGM Deißlingen/Lauffen zunächst auf Rang zwei gesetzt. Drei Tore, kein Gegentreffer und drei Punkte ergeben nach dem ersten Spieltag eine makellose Bilanz, die wegen der noch minimalen Datengrundlage dennoch nur eine erste Standortbestimmung sein kann. Die in der Tabelle als Absteiger gekennzeichnete TSG Tübingen begann mit einem 0:2 beim SV Seedorf und steht auf Rang 13 noch ohne Punkt und eigenes Tor. Damit prallen am zweiten Spieltag zwei gegensätzliche Auftaktergebnisse aufeinander: Tuttlingen will an einen klaren Sieg anknüpfen, Tübingen muss auf die erste Niederlage reagieren.

Die aufgestiegene SGM Dettingen/Glems bewies beim 2:2 in Sulz bereits Widerstandskraft. Nach einem 0:2-Rückstand gelang in der zweiten Hälfte noch der Ausgleich. Mit einem Punkt und 2:2 Toren steht die SGM auf Rang sieben und damit nach dem ersten Spieltag unmittelbar hinter den sechs Auftaktsiegern. Zu diesen gehört der VfL Nagold, der gegen den SV Croatia Reutlingen mit 2:1 gewann. Nagold geriet dabei durch ein Eigentor zunächst 0:1 in Rückstand und drehte die Begegnung noch. Rang sechs und drei Punkte sind der frühe Ertrag. Somit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die am ersten Spieltag Rückstände aufgeholt haben – Dettingen/Glems bis zum Remis, Nagold bis zum Sieg.