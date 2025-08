Absteiger steht fest: Rückzug in der Kreisliga A Duisburg

1. Spieltag

So., 17.08.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - 1. FC Hagenshof

So., 17.08.25 15:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Sportfreunde Walsum 09

So., 17.08.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Heißen II

So., 17.08.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SC Wacker Dinslaken

So., 17.08.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - TSV Bruckhausen

So., 17.08.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - TV Jahn Hiesfeld

So., 17.08.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - MTV Union Hamborn

Spielfrei: RWS Lohberg



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - Eintracht Walsum

So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SuS 09 Dinslaken II

So., 24.08.25 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - SV Hamborn 1890

So., 24.08.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - FC Albania Duisburg

So., 24.08.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - DJK Vierlinden

So., 24.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg

Spielfrei: SC Wacker Dinslaken



3. Spieltag

So., 31.08.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - TV Jahn Hiesfeld

So., 31.08.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SC Wacker Dinslaken

So., 31.08.25 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - TSV Bruckhausen

So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - 1. FC Hagenshof

So., 31.08.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Heißen II

So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - RW Selimiyespor Lohberg

So., 31.08.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - Sportfreunde Walsum 09

Spielfrei: SV Hamborn 90