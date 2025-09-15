Absteiger SSV Ulm kommt in den Ludwigspark

Die Gäste aus Ulm reisen als Zweitliga-Absteiger an die Saar. Nach einem großen Umbruch im Sommer haben sich die Schwaben stabilisiert und vor allem in der Offensive gezielt verstärkt. „Sie haben sich gefunden und zuletzt gut gespielt. Für uns gilt es, mit voller Konzentration und Einsatzbereitschaft in die Begegnung zu gehen, um die gute Ausgangsposition nach dem erfolgreichen Start in die englische Woche weiter zu festigen“, sagte Trainer Alois Schwartz.

Nicht zur Verfügung stehen weiterhin die Langzeitverletzten Amine Naifi, Sebastian Vasiliadis und Patrick Sontheimer. „Das war schon irgendwo das Herzstück. Daher wollten wir nochmal reagieren“, erklärte Schwartz. Um die entstandene Lücke im Mittelfeld zu schließen, wird der FCS Kaan Caliskaner verpflichten. Die sportärztliche Untersuchung steht allerdings noch aus, für die morgige Partie ist der 25-Jährige noch kein Thema.