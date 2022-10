Absteiger siegt gegen Aufsteiger

Am vergangenen Sonntag traf der Aufsteiger aus der Kreisliga B, TSV Regglisweiler auf den Absteiger aus der Bezirksliga, SGM Ingstetten/Schießen aufeinander.

Trotz einer guten Leistung über die 90 Minuten konnten die Hausherren nichts zählbares zuhause behalten.

Schon vor Beginn der Partie zeigten sich die Platzverhältnisse mehr als schwierig auf. Trotzdem konnten ein paar schöne Spielzüge herausgespielt werden, meistens aber von den Gästen aus der SGM. In der 1. Halbzeit war der TSV Regglisweiler meist mit verteidigen beschäftigt und konnte wenig Akzente nach Vorne setzten. Bis auf 2 Abschlüsse aus der 2. Reihe auf Regglisweiler Torhüter Benny Rappl wurde es nur selten gefährlich. Mit dem 0:0 Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spielgeschehen nicht sonderlich und nur 9 Minuten später fällt der verdiente Führungstreffer für die SGM (54. Minute). Nun machte auch der TSV mehr Druck nach vorne und es kam zu immer besseren Torchancen welche aber bis zum Schluss ungenutzt blieben. Die SGM schien zufrieden mit der 0:1 Führung und spielte die eigenen Kontermöglichkeiten unkonzentriert aus und es änderte sich an dem Spielstand nichts mehr. Am Ende gewinnt die SGM Ingstetten/Schießen verdient aber nicht hoch-überlegen mit 0:1.