Absteiger SG Eintracht Peitz tritt bei Germania Peickwitz an

Nach einer aufregenden Vorsaison beginnt am Wochenende die neue Spielzeit in der Landesklasse Süd. Mit dabei sind drei neue Gesichter: Absteiger SG Eintracht Peitz kehrt aus der Landesliga zurück, die Aufsteiger SG Sielow und FSV Rot-Weiß Luckau feiern ihre Premiere in der Spielklasse. Zum Auftakt kommt es gleich zu mehreren traditionsreichen Duellen – Spannung ist garantiert.

Der Vizemeister der Vorsaison will gleich zu Beginn ein Zeichen setzen. Der SV Motor Saspow empfängt mit dem VfB Herzberg 68 ein Team, das im vergangenen Jahr mit einer durchwachsenen Rückrunde in der zweiten Tabellenhälfte landete. Die Gäste aus Herzberg werden alles daransetzen, den Fehlstart zu vermeiden.

Schlieben gehörte in der Vorsaison zu den konstantesten Teams der Liga. Mit dem Spremberger SV 1862 gastiert ein Gegner, der sich in der vergangenen Saison ins sichere Mittelfeld retten konnte. Welchem Team gelingt in diesem Duell ein Sieg - oder wird es ein Unentschieden geben?

Der FC Bad Liebenwerda will die neue Saison mit einem Heimsieg beginnen. In der vergangenen Spielzeit rangierte der FC mit neun Siegen und acht Remis im unteren Mittelfeld. Der SV Großräschen hingegen schloss vor den Gastgebern auf Platz acht ab – drei Punkte mehr standen am Ende zu Buche.

Eine spannende Partie erwartet die Fans in Peickwitz. Die Gastgeber zeigten in der Vorsaison starke Auftritte, verloren allerdings in der Schlussphase etwas an Konstanz. Die SG Eintracht Peitz, als Absteiger aus der Landesliga zurück, möchte gleich ein Ausrufezeichen setzen. Beide Teams trafen zuletzt vor fast genau zwei Jahren im Landespokal aufeinander, als Peickwitz einen 4:2-Heimsieg landete.

Mit dem FSV Rot-Weiß Luckau startet einer der beiden Aufsteiger ins Abenteuer Landesklasse. Zum Auftakt wartet mit dem SV Lausitz Forst ein starker Gegner: Das Team erreichte 2024/2025 den vierten Platz und präsentierte sich als spielstarke Einheit. Die Partie gegen Luckau bietet einen ersten Einblick, wie wettbewerbsfähig der Neuling ist.

In Sielow ist die Vorfreude groß: Nach dem Aufstieg will sich die SG Sielow in der neuen Liga etablieren. Dass es zum Auftakt gleich gegen den Dritten der Vorsaison geht, ist Herausforderung und Chance zugleich. Die SG Groß Gaglow war in der vergangenen Spielzeit über weite Strecken auf Aufstiegskurs, rutschte jedoch noch ab. Der Saisonauftakt gegen den Liganeuling könnte zum Härtetest werden.

Beide Mannschaften mussten in der abgelaufenen Spielzeit lange um den Klassenerhalt kämpfen. Der SC Spremberg rettete sich mit einem furiosen 6:0-Heimsieg am letzten Spieltag, während Friedersdorf trotz ordentlicher Leistungen am Ende auf Rang zwölf landete. Die Partie dürfte bereits ein Fingerzeig sein, welche Richtung die neue Saison für beide Teams einschlägt.

