Absteiger Schlieren II souverän gegen Kloten - 5:0

In einem packenden Duell mit diversen Führungswechseln behielt der FFC Südost Zürich zum Schluss gegen den FC Niederweningen die Oberhand. Nina Traub brachte Niederweningen in der 17. Minute in Führung. Doch Isabella Lindemann glich in der 28. Minute aus und Eleni Mimi Härri sorgte in der 32. Minute für die Führung der Gäste. Julia Schneider antwortete mit zwei Treffern (37., 55.) und kehrte das Spiel wieder zu Gunsten des FC Niederweningen. Doch Lindemann (65.) und Gfeller (75.) drehten das Spiel erneut für die Südöstlerinnen zum 4:3 Endstand. Ein Spiel das Werbung für den Frauenfussball machte.
Im ersten Saisonspiel trafen die Aufsteigerinnen vom FC Lachen/Altendorf und der FC Uster im Peterswinkel aufeinander. Louisa Steinegger eröffnete in der 13. Minute mit einem Fernschuss das Skore für die Aufsteigerinnen. Kurz nach der Pause erhöhte Simea Schnider auf 2:0, auch sie trifft aus grosser Distanz. Melissa Lätsch brachte Uster in der 62. Minute mit ihrem Treffer auf 2:1 zurück ins Spiel, doch Leandra Schatt stellte nur vier Minuten später den alten Abstand wieder her. Wieder Lätsch sorgte mit ihrem zweiten Tor in der 79. Minute für Spannung, doch der FC Lachen/Altendorf brachte den knappen Sieg über die Zeit.
Im Winti-Duell setzte sich der FC Phönix Seen mit 3:1 gegen die U21 des FC Winterthur durch. Den besseren Start hatten die Gäste und gingen durch Meiffy Sol Bufalini in der 11. Minute in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber liess nicht lange auf sich warten: Livia Jung drehte das Spiel mit einem Doppelschlag in der 30. und 31. Minute. In der 80. Minute erzielte Sereina Locher das dritte Tor für Phönix und sicherte den verdienten Sieg.
Im ersten Spieltag der Frauen 2. Liga traf die Absteigerinnen des FC Schlieren II auf den FC Kloten und feierten einen beeindruckenden 5:0-Sieg. Arianna Pepino eröffnete in der 19. Minute den Torreigen, gefolgt von Luisa Gisler, die in der 21., 41. und 44. Minute gleich einen lupenreinen Hattrick erzielte. In der Nachspielzeit traf wieder Gisler zum 5:0 Schlussresultat. Mit solchen Leistungen werden die nächsten Einsatzminuten in der NLB nicht lange auf sich warten lassen. Ein dominanter Auftritt des Absteigers!
Der SV Höngg traf zum Saisonstart auf den FC Volketswil und zeigte eine dominante Leistung. Die Rückkehrerin Zehnder (sie kehrt vom FC Oerlikon/Polizei zurück) trumpft zum Saisonstart gross auf und bekommt zusammen mit der Doppeltorschützin Joy Lienert am meisten Stimmen zur Spielerin des Spieles. Bereits in der 15. Minute eröffnete Sina Heinzel, das Jungtalent, den Torreigen. Nur drei Minuten später erhöhte Joy Lienert die Höngger Torgarantin, auf 2:0. Nach der Halbzeit baute Elin Ribi die Führung auf 3:0 aus, gefolgt von Lienerts zweitem Treffer in der 75. Minute. Maribel Canedo Rodriguez sorgte in der 85. Minute für den Ehrentreffer der Gäste, am Sieg des SV Höngg konnte das nichts mehr ändern.
Am 27. August 2025 trafen im Sportplatz Fallacher der FC Küsnacht und der FC Wädenswil in der Frauen 2. Liga aufeinander. Das Heimteam setzte sich mit 1:0 durch. Leider wurde kein Live-Ticker auf FUPA geführt, weshalb die Redaktion keine weiteren Informationen zum Spiel hat.
FC Niederweningen – FFC Südost Zürich 1 3:4
FC Niederweningen: Leonie Egloff, Melissa Albrecht, Nina Traub, Lisa Pisciottano, Sabrina Rakita, Kimberly Krähenbühl (83. Nadine Götschi), Julia Schneider, Nathalie Schneider, Caroline Cartafalsa, Nadine Götschi (38. Annina Widmer), Anja Surber - Trainer: Christoph Gautschi
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz, Julie Bauert, Runa Schuler, Mélanie Audergon, Eleni Mimi Jahzara Härri, Elina Zambotti (55. Sheila Rodriguez Saavedra) (83. Miel Rykart), Solène Suter (45. Sherlyn Gianini) (83. Eleni Mimi Jahzara Härri), Fabienne Gfeller (70. Jessica Domingues Matic), Miel Rykart (35. Milou Theunissen), Isabella Lindemann (81. Martina Ackermann), Florence Gfeller - Trainer: Nicolas Audergon - Trainer: Alis Murati
Tore: 1:0 Nina Traub (17.), 1:1 Isabella Lindemann (28.), 1:2 Eleni Mimi Jahzara Härri (32.), 2:2 Julia Schneider (37.), 3:2 Julia Schneider (55.), 3:3 Isabella Lindemann (65.), 3:4 Florence Gfeller (75.)
FC Lachen/Altendorf – FC Uster 3:2
FC Lachen/Altendorf: Jana Fischer, Tanja Bucher, Ada Galluccio, Sanja Radovic, Leonie Grob, Mara Christen (75. Sinja Christen), Valentina Lazzarini, Stefanie Hösli (32. Leonie Grob), Stefanie Reinalter, Sinja Christen (35. Joelle Zimmermann) (91. Ada Galluccio), Leandra Schatt - Trainer: Robin Franzen - Trainer: Franz Steinauer - Trainer: Sandro Mächler
FC Uster: Ena Steiner, Dominique Suter, Sina Schmidlin (85. Ermelanda Mirakaj), Ronja Sommerhalder, Sophie Giuliani, Melissa Lätsch, Pia Osterwalder (34. Serena Crudo) (85. Vivien Bettoni), Giulia Boffa (65. Melissa Lätsch), Valentina Aluia, Vivien Bettoni (46. Carmen Mohn), Nina Schwab (40. Thalita De Espidola) (85. Nina Schwab) - Trainer: Davide Pozzani - Trainer: Michael Kunzmann
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Louisa Steinegger (13.), 2:0 Simea Schnider (46.), 2:1 Melissa Lätsch (62.), 3:1 Leandra Schatt (66.), 3:2 Melissa Lätsch (79.)
FC Phönix Seen – FC Winterthur Frauen U21 II 3:1
FC Phönix Seen: Nora Meili, Pascale Rüegge, Nina Bänninger, Jeannine Breindl, Nadja Furrer, Sina Vögeli, Valeria Rudin, Sereina Locher, Flurina Bosshard, Sarina Reutemann, Joanna Asendorf - Trainer: John Antonio Aiello
FC Winterthur Frauen U21 II: Angelina Nora Egger, Leana Büchler, Katharina Brugger, Sara Murbach, Nicole Hernandez Fernandez, Regina Brugger, Eva Wachter, Kaya Lindegger, Arianita Sallauka, Meiffy Sol Bufalini, Muriel Bindschädler - Trainer: Silvan Bachmann - Trainer: Remo Todesco
Tore: 0:1 Meiffy Sol Bufalini (11.), 1:1 Livia Jung (30.), 2:1 Livia Jung (31.), 3:1 Sereina Locher (80.)
FC Schlieren II – FC Kloten 5:0
FC Schlieren II: Sandra Bruderer, Nathalie Brägger, Sabrina Seiler (62. Tania Daniela Ferreira Da Costa), Enya Peyer, Sarina Macciacchini (55. Janine Steiner), Arianna Pepino (62. Priska Conte), Enisa Qerkinaj (46. Hakime Alimi), Valerie Spiess, Tanja Bärtsch, Michelle Patrice Engelhardt, Luisa Gisler - Trainer: Fisnik Kalimashi
FC Kloten: Seraina Moscon, Sara Grande (62. Sybille Keller), Selina Kunz, Rachel Diganamasso, Deborah Riesen, Janika Johnson, Daria Patrikieieva (28. Isabella Branovic), Belma Omerovic, Tina Mohammadi, Valeriia Hresa, Sanja Nikolic (28. Olivia Studer) - Trainer: Bernhard Deuber
Tore: 1:0 Arianna Pepino (19.), 2:0 Luisa Gisler (21.), 3:0 Luisa Gisler (41.), 4:0 Luisa Gisler (44.), 5:0 Luisa Gisler (90.+1)
SV Höngg – FC Volketswil 4:1
SV Höngg: Elina Merlo, Gianna Maria Rutz (77. Nuri Islam), Nadia Gubler, Clara Knapp (45. Nathalie Küng) (77. Clara Knapp), Emel Sterchi, Jil Lang (45. Nuri Islam), Elin Ribi (77. Sina Heinzel), Sina Heinzel (29. Patricia Merz) (45. Jil Lang), Iman Mujcinovic (29. Freja Von Malmborg) (77. Patricia Merz), Cinzia Zehnder, Joy Lienert - Trainer: Kilian Fanger - Trainer: Barbara Gubler Brechbühl
FC Volketswil: Larissa Aschwanden, Manuela Meier, Denise Genoud, Marianne Syz (45. Adriana Tell), Kim Carnevale, Ronja Carnevale, Adelina Peter (45. Maribel Canedo Rodriguez), Besa Farizi, Rahel Keller, Vanessa Sommer (60. Zoe Moore), Jana Meyer (75. Milena Larocca) - Trainer: Lionel Hofmann - Trainer: Christian Stappung
Tore: 1:0 Sina Heinzel (15.), 2:0 Joy Lienert (18.), 3:0 Elin Ribi (48.), 4:0 Joy Lienert (75.), 4:1 Maribel Canedo Rodriguez (85.)