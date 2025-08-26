Absteiger Schlieren II souverän gegen Kloten - 5:0

In einem packenden Duell mit diversen Führungswechseln behielt der FFC Südost Zürich zum Schluss gegen den FC Niederweningen die Oberhand. Nina Traub brachte Niederweningen in der 17. Minute in Führung. Doch Isabella Lindemann glich in der 28. Minute aus und Eleni Mimi Härri sorgte in der 32. Minute für die Führung der Gäste. Julia Schneider antwortete mit zwei Treffern (37., 55.) und kehrte das Spiel wieder zu Gunsten des FC Niederweningen. Doch Lindemann (65.) und Gfeller (75.) drehten das Spiel erneut für die Südöstlerinnen zum 4:3 Endstand. Ein Spiel das Werbung für den Frauenfussball machte.

Im ersten Saisonspiel trafen die Aufsteigerinnen vom FC Lachen/Altendorf und der FC Uster im Peterswinkel aufeinander. Louisa Steinegger eröffnete in der 13. Minute mit einem Fernschuss das Skore für die Aufsteigerinnen. Kurz nach der Pause erhöhte Simea Schnider auf 2:0, auch sie trifft aus grosser Distanz. Melissa Lätsch brachte Uster in der 62. Minute mit ihrem Treffer auf 2:1 zurück ins Spiel, doch Leandra Schatt stellte nur vier Minuten später den alten Abstand wieder her. Wieder Lätsch sorgte mit ihrem zweiten Tor in der 79. Minute für Spannung, doch der FC Lachen/Altendorf brachte den knappen Sieg über die Zeit.

Im Winti-Duell setzte sich der FC Phönix Seen mit 3:1 gegen die U21 des FC Winterthur durch. Den besseren Start hatten die Gäste und gingen durch Meiffy Sol Bufalini in der 11. Minute in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber liess nicht lange auf sich warten: Livia Jung drehte das Spiel mit einem Doppelschlag in der 30. und 31. Minute. In der 80. Minute erzielte Sereina Locher das dritte Tor für Phönix und sicherte den verdienten Sieg.

Im ersten Spieltag der Frauen 2. Liga traf die Absteigerinnen des FC Schlieren II auf den FC Kloten und feierten einen beeindruckenden 5:0-Sieg. Arianna Pepino eröffnete in der 19. Minute den Torreigen, gefolgt von Luisa Gisler, die in der 21., 41. und 44. Minute gleich einen lupenreinen Hattrick erzielte. In der Nachspielzeit traf wieder Gisler zum 5:0 Schlussresultat. Mit solchen Leistungen werden die nächsten Einsatzminuten in der NLB nicht lange auf sich warten lassen. Ein dominanter Auftritt des Absteigers!

Der SV Höngg traf zum Saisonstart auf den FC Volketswil und zeigte eine dominante Leistung. Die Rückkehrerin Zehnder (sie kehrt vom FC Oerlikon/Polizei zurück) trumpft zum Saisonstart gross auf und bekommt zusammen mit der Doppeltorschützin Joy Lienert am meisten Stimmen zur Spielerin des Spieles. Bereits in der 15. Minute eröffnete Sina Heinzel, das Jungtalent, den Torreigen. Nur drei Minuten später erhöhte Joy Lienert die Höngger Torgarantin, auf 2:0. Nach der Halbzeit baute Elin Ribi die Führung auf 3:0 aus, gefolgt von Lienerts zweitem Treffer in der 75. Minute. Maribel Canedo Rodriguez sorgte in der 85. Minute für den Ehrentreffer der Gäste, am Sieg des SV Höngg konnte das nichts mehr ändern.

Am 27. August 2025 trafen im Sportplatz Fallacher der FC Küsnacht und der FC Wädenswil in der Frauen 2. Liga aufeinander. Das Heimteam setzte sich mit 1:0 durch. Leider wurde kein Live-Ticker auf FUPA geführt, weshalb die Redaktion keine weiteren Informationen zum Spiel hat.