Rhenania Hochdahl ist im Kreispokal gefordert. – Foto: Marius Fritzsching

Absteiger Rhenania empfängt Aufsteiger 05/06 Der Ausgang des Pokal-Derbys ist offen. Dagegen ist der SSV Erkrath Außenseiter gegen Landesligist Rather SV.

Drei hiesige Klubs sind noch in der dritten Runde des Düsseldorfer Kreispokals vertreten. Dabei treffen Hochdahl und Hilden 05/06 im direkten Vergleich aufeinander, die Erkrather haben Heimrecht gegen den Rather SV. Beide Begegnungen werden am Abend um 19.30 Uhr angepfiffen.

SC Rhenania Hochdahl – SpVg Hilden 05/06. Beide Mannschaften feierten in der zweiten Runde deutliche Siege. Die Rhenanen gewannen gegen GSC Hellas Düsseldorf mit 8:1, die Süder fertigten den Nachbarn MSV Hilden gar mit 18:1 ab. Beim Gastgeber stellt sich die Frage, wie die zwei jüngsten Punktspiel-Niederlagen gegen Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II (1:4) und SC Unterbach II (1:2) verkraftet wurden. „Die Hildener haben eine spielerisch starke, erfahrene Mannschaft. Von daher ist das eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe. Klar ist auch: Nach zuvor elf Pflichtspielsiegen in Serie ist das bei uns jetzt weder eine Ergebnis- noch eine Formkrise. Wir müssen nur die richtige Balance finden. Die Meisterschaft hat selbstverständlich Vorrang, wir möchten aber auch im Kreispokal weiterkommen“, macht Julian Ramos-Lucas deutlich. Der SCR-Coach muss auf seinen angeschlagenen Abwehrchef Kai Leeuwis (Sprunggelenk) verzichten, wird aber ohnehin im Rahmen der personellen Möglichkeiten „rotieren“. Die 05/06er fahren mit breiter Brust nach Hochdahl. Die jüngsten Erfolge in der Kreisliga A haben für eine Menge Selbstvertrauen gesorgt. „Natürlich wollen wir in die nächste Pokalrunde einziehen. Andererseits wissen wir, dass Rhenania da eine starke Truppe mit ehemaligen Bezirksligaspielern des SC Unterbach zusammen hat. Bei allem Optimismus dürfen wir den Gegner nicht unterschätzen. Schließlich sind wir vor wenigen Monaten selbst erst aus der Kreisliga B aufgestiegen“, sagt Trainer Andreas Kober, der einigen Spielern, die zuletzt meist von der Bank kamen, in der Startelf aufbieten wird.

