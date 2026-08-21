Absteiger messen sich beim SV Kaisersbach und zwei Aufsteigerduelle

– Foto: Jens Körner

Mit dem ersten Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall beginnt eine Saison mit stark verändertem Feld. SpVgg Satteldorf und SV Kaisersbach kommen als Absteiger in die Liga, während FSV Waiblingen II, SV Steinbach, FC Welzheim, TSV Ilshofen II und SpVgg Gammesfeld als Aufsteiger neu dabei sind. Aus dem verbliebenen Feld ragt nach der Vorsaison vor allem die SG Oppenweiler-Strümpfelbach heraus, die damals mit 54 Punkten Rang drei belegte. Die neue Tabelle besitzt vor dem ersten Anpfiff naturgemäß keinerlei Aussagekraft. Ein Verein steigt direkt auf, ein weiterer kann über die Relegation folgen. Drei Mannschaften steigen direkt ab, eine weitere muss in die Abstiegsrelegation.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld Gammesfeld SV Steinbach SV Steinbach 15:00 PUSH

Gleich zum Saisonbeginn treffen zwei Aufsteiger direkt aufeinander. Sowohl die SpVgg Gammesfeld als auch der SV Steinbach betreten die Bezirksliga in dieser Zusammensetzung als Neulinge. Eine aktuelle Tabellenposition oder ein Ergebnis aus dieser Spielklasse gibt es für beide noch nicht.

Gerade deshalb besitzt dieses Duell seinen besonderen Reiz. Einer der beiden Aufsteiger kann sofort die ersten Punkte sammeln und sich damit früh etwas Luft verschaffen. Ein belastbarer Kräftevergleich lässt sich aus den gelieferten Daten allerdings nicht ableiten. Fest steht nur: Mindestens einer der beiden Neulinge wird seinen ersten Bezirksliga-Spieltag nicht mit einer Niederlage beenden.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach SpVgg Satteldorf Satteldorf 15:00 live PUSH

Das auffälligste Duell des ersten Spieltags bringt die beiden Absteiger zusammen. SV Kaisersbach und SpVgg Satteldorf kommen beide aus der höheren Spielklasse und treffen nun unmittelbar zum Start der neuen Bezirksliga-Saison aufeinander. Damit steht früh ein direkter Vergleich zweier Mannschaften an, die sich erst an die neue Ausgangslage gewöhnen müssen. Aussagen über ihre aktuelle Form lassen die gelieferten Daten nicht zu, denn beide beginnen bei null Punkten und 0:0 Toren. Dennoch erhält das Spiel besonderes Gewicht: Einer der beiden Absteiger kann unmittelbar mit einem Erfolg in die neue Saison starten, während der andere gleich den ersten Rückschlag verkraften müsste.

Der SV Unterweissach geht mit einer positiven Erinnerung an die vergangene Bezirksliga-Saison in den Auftakt. Damals belegte die Mannschaft mit 47 Punkten Rang fünf. 14 Siege, fünf Unentschieden und elf Niederlagen sowie 62:51 Tore ergaben eine klar positive Bilanz. Nun wartet mit TSV Ilshofen II ein Aufsteiger. Für die Gäste ist es das erste Spiel in der neuen Liga, entsprechend fehlt noch jeder aktuelle Vergleichswert. Unterweissach bringt dagegen die Erfahrung aus einer soliden Vorsaison mit. Ob diese Rangordnung auch in der neuen Spielzeit Bestand hat, muss sich jedoch erst auf dem Platz zeigen.

Auch hier stehen zwei Aufsteiger einander gegenüber. FC Welzheim und FSV Waiblingen II beginnen ihre Saison jeweils ohne belastbare Vergleichswerte aus der Bezirksliga. Beide stehen vor dem ersten Spieltag bei null Punkten und 0:0 Toren. Das direkte Aufsteigerduell bietet damit früh die Gelegenheit, erste Sicherheit in der neuen Spielklasse zu gewinnen. Für beide Mannschaften ist der Auftakt zugleich ein unmittelbarer Gradmesser gegen einen Gegner mit derselben Ausgangslage. Mehr lässt sich aus den vorliegenden Fakten vor dem ersten Anpfiff noch nicht ableiten.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TSV Schmiden TSV Schmiden TSV Schwaikheim Schwaikheim 15:00 live PUSH

Der TSV Schmiden und der TSV Schwaikheim kennen die Bezirksliga bereits aus der vergangenen Saison. Schmiden beendete die Runde mit 38 Punkten auf Rang neun. Zehn Siege, acht Unentschieden und zwölf Niederlagen bei 59:66 Toren ergaben eine nahezu ausgeglichene Bilanz. Schwaikheim folgte mit 37 Punkten unmittelbar dahinter auf Rang elf. Neun Siege, zehn Unentschieden und elf Niederlagen sowie 64:67 Tore zeigen ebenfalls, wie eng die vergangene Saison für die Mannschaft verlief. Nur ein Punkt trennte beide in der Abschlusstabelle. Schon der erste Spieltag bringt damit ein Duell zweier Teams, die im Vorjahr fast auf Augenhöhe lagen.

Mit TURA Untermünkheim und der SG Oppenweiler-Strümpfelbach begegnen sich zwei Mannschaften aus der oberen Hälfte der vergangenen Abschlusstabelle. Oppenweiler-Strümpfelbach wurde mit 54 Punkten Dritter und war damit das bestplatzierte Team der Vorsaison, das auch in der neuen Bezirksliga wieder vertreten ist. 15 Siege, neun Unentschieden und sechs Niederlagen standen damals zu Buche. Untermünkheim schloss die Runde mit 45 Punkten auf Rang sechs ab. Die Bilanz von 13 Siegen, sechs Remis und elf Niederlagen bei 75:52 Toren war ebenfalls positiv. Damit bietet der erste Spieltag sofort einen Vergleich zweier etablierter Mannschaften, die im vergangenen Jahr in der oberen Tabellenhälfte zu finden waren.

Der VfL Mainhardt belegte in der vergangenen Saison Rang zwölf. Mit 35 Punkten aus 30 Spielen gelang eine Bilanz von neun Siegen, acht Unentschieden und 13 Niederlagen. Das Torverhältnis lautete 46:65. Gegner ist zum Auftakt die SGM Obersontheim/Vellberg. Für diese Mannschaft liegen in den gelieferten Daten keine unmittelbar vergleichbaren Werte aus der vergangenen Abschlusstabelle unter diesem Namen vor. Entsprechend wäre jede weitergehende Einordnung Spekulation. Klar ist lediglich, dass beide Vereine mit null Punkten in die neue Saison starten und dieses Spiel ihre erste Standortbestimmung liefert.

Der TSV Nellmersbach und der SV Breuningsweiler lagen in der vergangenen Saison dicht beieinander. Beide kamen auf 42 Punkte. Breuningsweiler belegte mit zwölf Siegen, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen sowie 60:58 Toren Rang sieben, Nellmersbach folgte mit ebenfalls zwölf Siegen und sechs Remis bei 54:53 Toren auf Rang acht. Damit beschließt ein auf Grundlage der Vorsaison besonders ausgeglichen wirkendes Duell den ersten Spieltag. Beide Mannschaften bewegten sich zuletzt im Mittelfeld und trennten in der Tabelle weder Punkte noch viele andere Kennzahlen. Nun beginnt die Rechnung wieder bei null – und schon zum Start kann einer der beiden direkten Nachbarn aus dem Vorjahr einen ersten Vorsprung schaffen.