Absteiger Kirchseeon siegt zum Auftakt – Glonn mit Remis gegen Feldkirchen

Mit viel Körpereinsatz versuchte Kirchseeons Kilian Schober (schwarz) seinem Gegner aus Markt Schwaben, Lukas Brandt (weiß), den Ball abzuluchsen. – Foto: SRO

In der Kreisliga standen einige Partien an. Unter anderem gewann der ATSV Kirchseeon sein Heimspiel gegen den FC Markt Schwaben.

Kirchseeon – Mit einem bärenstarken Auftritt hat sich Absteiger ATSV Kirchseeon in der neuen Liga angemeldet. Für den neuen Coach Dimitris Georgakopoulos war der 3:2-Heimsieg gegen den FC Markt Schwaben ein Einstand nach Maß. Dennoch klagte er über mangelhafte Cleverness vor dem gegnerischen Tor. „Ehrlich, wir hatten noch jede Menge guter Chancen. Mindestens sechs Tore hätten wir noch machen müssen.“ Doch auch drei reichten, um die Gäste in die Schranken zu weisen. Dass die das Spiel eigentlich aufgrund zahlreicher Urlaubsabsenzen verlegten wollten, bedauerte der ATSV-Coach: „Das kam zu kurzfristig, wir haben uns im Vorfeld nach dem Termin gerichtet.“ Dass die Kirchseeoner rund 20 Minuten benötigten, um im Spiel anzukommen, war schnell vergessen. Nach torloser erster Halbzeit schien Georgakopoulos seine Schützlinge noch einmal eindringlich auf die Wichtigkeit eines guten Saisonstarts hingewiesen zu haben.

Gestern, 15:00 Uhr ATSV Kirchseeon Kirchseeon FC Markt Schwaben FC Markt Sch 3 2 Abpfiff Am besten zugehört hatte offenbar Thomas Gütermann, der nur Sekunden nach Wiederbeginn zuschlug – 1:0 (46.). Damit war das Zielwasser aber vorerst aufgebraucht. „Da müssen wir 3:0 führen, dann wäre es früher vorbei gewesen“, kritisierte der ATSV-Coach die mangelhaften Offensivbemühungen. Nicht zuletzt, weil die Markt Schwabener, denen er eine engagierte Leistung bescheinigte, zum Ausgleich durch Maximilian Ibisch kamen (62.). Dass Georgakopoulos‘ Statement ganz gelassen ausfiel („so ist Fußball“), war Michael Hainthaler (63.) und Danny Hahne (72.) zu verdanken, die auf 3:1 stellten.

Dass es am Ende „nur“ 3:2 hieß – Oliver Beck hatte für Markt Schwaben verkürzt (77.) – störte aus Trainer-Sicht den „guten Eindruck und die Ansätze“ der Kirchseeoner. „Mit voller Kapelle wäre für uns sicher mehr drin gewesen“, erklärte Markt Schwabens Co-Trainer Wolfgang Widl. Was aber keine Ausrede sein solle, wenngleich mit Felix Scheiel ein Neuling in der Ersten und mit Alex Wasser ein Torwart als Feldspieler eingesetzt werden mussten. „Gegen Kirchseeon muss man nicht gewinnen“, entschuldigte Widl. „Das ist eine gestandene Kreisligamannschaft. Die können kicken. Unsere Punkte müssen wir gegen andere Gegner holen. Außerdem gibt’s ja noch ein Rückspiel.“ Angespannte Personallage: Glonn mit Remis gegen Feldkirchen ASV Glonn – TSV Feldkirchen 1:1 Nach der 1:2-Niederlage zum Auftakt beim Putzbrunner SV ergatterte der ASV Glonn immerhin einen Zähler beim 1:1 gegen den TSV Feldkirchen. „Für uns war es kein einfaches Spiel mit vielen Urlaubern und Verletzten. Und angesichts der Personallage war das Spiel ganz in Ordnung“, bilanzierte Abteilungsleiter Jakob Stefer die 90 Minuten. Trotz einer passablen Anfangsphase kassierte der ASV das 0:1 durch Luis Gärtner (20). Zu allem Unglück zog sich kurz vorher Simon Schuler eine Sprunggelenksverletzung zu und dürfte damit wohl die Glonner Personalnot verschärfen. Immerhin egalisierte die Heimelf ziemlich schnell zum 1:1 durch Fabian Rumpel nach einem weiten Einwurf und einer Ablage auf den Torschützen(34.).