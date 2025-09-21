Absteiger kassiert 0:7-Pleite, zwei Platzverweise in der Nachspielzeit

Der sechste Spieltag brachte einige klare Ergebnisse, aber auch dramatische Wendungen in der Liga. Germania Bietigheim bleibt ungeschlagen und baute die Tabellenführung mit einem Kantersieg gegen TV Pflugfelden weiter aus. TSV Münchingen setzte seine Serie fort, während FC Marbach, TSV Heimsheim und AKV B.G. Ludwigsburg in spannenden Begegnungen wertvolle Punkte holten. Im Tabellenkeller bleiben TASV Hessigheim und NK Croatia Bietigheim ohne Sieg.
---
Phönix Lomersheim begann stark, doch FC Marbach führte nach Treffern von Burak Yalman (5.) und Nikolaos Tsiolakidis (34.) bereits mit 2:1. Julius Stotz (20.) hatte für Lomersheim zwischenzeitlich ausgeglichen, Christos Makrigiannis (44.) stellte auf 3:1 für Marbach. Den Endstand markierte Tim Dettinger (68.) zum 2:3.
---
Merklingen setzte sich gegen Hessigheim durch Tore von Fabian Heim (53.) und Kai Dominik Woischiski (67., 89.). Filippo Russo (90.+1) gelang nur noch der Ehrentreffer für die Gäste.
---
Löchgau II ging früh durch Liam Neupert (21.) in Führung. Heimsheim glich erst spät durch Nick Eisenhardt (82.) aus, doch Simeon Zampakos (90.) sicherte den Gästen den Sieg.
---
Die Gäste setzten sich nach einem Hin und Her mit 4:3 durch. Edison Qenaj brachte die Gastgeber früh in Führung (4.), Francesco Masso (22., 58.) und Samuel Gruschwitz (38.) drehten das Spiel. Shkemb Miftari (67., 90.) und Piero Stampete (70.) machten den Sieg perfekt.
---
Salamander Kornwestheim setzte sich souverän durch. Tore für Kornwestheim: Tom Schneider (5., 44.), Danny Schima (9., 80.), Sandro Freitas (21.), Gian Luca Diego Altobelli (47.), Issa Mira (75.), Kaan Cinar (50.) traf für Aldingen. Rot für Julian Dahlfeld (36./Aldingen), Gelb-Rot für Ruslans Purins (65./Aldingen).
---
Germania Bietigheim zeigte erneut ihre Offensivstärke: Bence Nagy (8.), Jan Sonntag (13., 31., 44.), Elias Abraha (62.), Fabian Eppler (78.) und Noah Marinkovic (90.) trafen. TV Pflugfelden spielte lange in Unterzahl: Rot für Julian Dahlfeld (36.), Gelb-Rot für Ruslans Purins (65.).
---
Münchingen dominierte die Partie mit Toren von Egzon Krajki (17.), Azim-Semih Özsoy (26.), Antonio Di Matteo (81.) und Egonit Avduli (90.+5). Adin Halilovic (72.) erzielte den Ehrentreffer für Croatia Bietigheim.
---
Pattonville setzte sich knapp durch: Grigorios Moissiadis (13.) und Daniel Gelt (69. Foulelfmeter) trafen für die Gäste, Angel Luis Camacho Román (70.) verkürzte für Bietigheim II. Rot für Marvin Grimbacher (95./Pattonville), Gelb-Rot für Simon Langer (97./Bietigheim II).
