Allgemeines
Absteiger kassiert 0:7-Pleite, zwei Platzverweise in der Nachspielzeit

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Der sechste Spieltag brachte einige klare Ergebnisse, aber auch dramatische Wendungen in der Liga. Germania Bietigheim bleibt ungeschlagen und baute die Tabellenführung mit einem Kantersieg gegen TV Pflugfelden weiter aus. TSV Münchingen setzte seine Serie fort, während FC Marbach, TSV Heimsheim und AKV B.G. Ludwigsburg in spannenden Begegnungen wertvolle Punkte holten. Im Tabellenkeller bleiben TASV Hessigheim und NK Croatia Bietigheim ohne Sieg.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
2
3
Abpfiff

Phönix Lomersheim begann stark, doch FC Marbach führte nach Treffern von Burak Yalman (5.) und Nikolaos Tsiolakidis (34.) bereits mit 2:1. Julius Stotz (20.) hatte für Lomersheim zwischenzeitlich ausgeglichen, Christos Makrigiannis (44.) stellte auf 3:1 für Marbach. Den Endstand markierte Tim Dettinger (68.) zum 2:3.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
3
1
Abpfiff

Merklingen setzte sich gegen Hessigheim durch Tore von Fabian Heim (53.) und Kai Dominik Woischiski (67., 89.). Filippo Russo (90.+1) gelang nur noch der Ehrentreffer für die Gäste.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
1
2

Löchgau II ging früh durch Liam Neupert (21.) in Führung. Heimsheim glich erst spät durch Nick Eisenhardt (82.) aus, doch Simeon Zampakos (90.) sicherte den Gästen den Sieg.

Heute, 15:00 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
3
4
Abpfiff

Die Gäste setzten sich nach einem Hin und Her mit 4:3 durch. Edison Qenaj brachte die Gastgeber früh in Führung (4.), Francesco Masso (22., 58.) und Samuel Gruschwitz (38.) drehten das Spiel. Shkemb Miftari (67., 90.) und Piero Stampete (70.) machten den Sieg perfekt.

Heute, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
1
7
Abpfiff

Salamander Kornwestheim setzte sich souverän durch. Tore für Kornwestheim: Tom Schneider (5., 44.), Danny Schima (9., 80.), Sandro Freitas (21.), Gian Luca Diego Altobelli (47.), Issa Mira (75.), Kaan Cinar (50.) traf für Aldingen. Rot für Julian Dahlfeld (36./Aldingen), Gelb-Rot für Ruslans Purins (65./Aldingen).

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
7
0
Abpfiff

Germania Bietigheim zeigte erneut ihre Offensivstärke: Bence Nagy (8.), Jan Sonntag (13., 31., 44.), Elias Abraha (62.), Fabian Eppler (78.) und Noah Marinkovic (90.) trafen. TV Pflugfelden spielte lange in Unterzahl: Rot für Julian Dahlfeld (36.), Gelb-Rot für Ruslans Purins (65.).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
4
1
Abpfiff

Münchingen dominierte die Partie mit Toren von Egzon Krajki (17.), Azim-Semih Özsoy (26.), Antonio Di Matteo (81.) und Egonit Avduli (90.+5). Adin Halilovic (72.) erzielte den Ehrentreffer für Croatia Bietigheim.

Heute, 16:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
1
2

Pattonville setzte sich knapp durch: Grigorios Moissiadis (13.) und Daniel Gelt (69. Foulelfmeter) trafen für die Gäste, Angel Luis Camacho Román (70.) verkürzte für Bietigheim II. Rot für Marvin Grimbacher (95./Pattonville), Gelb-Rot für Simon Langer (97./Bietigheim II).

Timo BabicAutor