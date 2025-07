Absteiger Kareth und Parsberg vergeigen den Auftakt

Die Bezirksliga Süd ist mit drei knappen Siegen und zwei ersten Überraschungen in die Saison 2025/26 gestartet. Beide Landesliga-Absteiger vergeigten den Auftakt. Der TSV Kareth-Lappersdorf musste sich auf heimischem Geläuf dem TB/ASV Regenstauf vor 230 Zuschauern mit 1:2 geschlagen geben. Damit geht die lange Ungeschlagen-Serie der Blitzer weiter. Im anderen Lokalduell konnte der TV Parsberg seine Feldvorteile nicht in Zählbares ummünzen und verlor bei Aufsteiger SV Töging mit 0:1. Weniger erfolgreich als für Töging lief der erste Spieltag für Mitaufsteiger BSC Regensburg. Die Klica-/Verschl-Crew kassierte eine 1:2-Auswärtsniederlage beim SV Breitenbrunn, für den Maximilian Selch mit einem Doppelpack zum Matchwinner avancierte.



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir haben gesehen, was uns in der Bezirksliga erwartet. Wir wissen, was zu tun ist und werden weiter arbeiten. Durch einen schönen Schlenzer erzielten wir das 1:0. Zur Pause haben wir angesprochen, dass das ein gefährliches Ergebnis ist. So kam es dann auch. Unser Torwart hat uns in der zweiten Halbzeit im Spiel gehalten, hat zwei hundertprozentige Chancen pariert. Dann hatten wir selbst noch zwei Hundertprozentige, verpassten aber das 2:2. In meinen Augen wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Dem vermutlich schwerer verletzten Breitenbrunner Spieler wünschen wir gute Besserung.“







Matthias Heigl (Co-Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Durch einen individuellen Fehler gingen wir mit 0:1 in Rückstand. Bis dahin haben wir das Spiel gut beherrscht. Für die zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen, das Spiel zu drehen, kassierten jedoch nach vier Minuten das 0:2. Danach liefen wir nur noch an, erzielten in der 87. Minute das 1:2 und hatten anschließend noch zwei, drei Mal den Ausgleich auf dem Fuß. Leider hat es nicht gereicht.“







Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Wie erwartet hat Töging rein auf Konter gelauert. Wir hatten gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, waren jedoch im vorderen Drittel nicht zwingend genug. Dem Gegner hat ein Konter gereicht. Dann verliert man halt so ein Spiel.“