Absteiger holt Mittelfeldspieler vom Landesligisten Die TSG Tübingen verpflichtet Sampson Stafilidis von der TSG Öhringen. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die TSG Tübingen setzt ihre Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, fort. Mit Sampson Stafilidis präsentiert der Verbandsliga-Absteiger einen weiteren Neuzugang. Der Mittelfeldspieler wechselt von der TSG Öhringen zur Mannschaft von Trainer Michael Frick.

In der vergangenen Saison kam Stafilidis für die erste Mannschaft der TSG Öhringen einmal in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, zum Einsatz. Darüber hinaus sammelte er Spielpraxis bei der zweiten Öhringer Mannschaft in der Kreisliga B6 Franken. In Tübingen soll der Mittelfeldspieler nun die personellen Möglichkeiten erweitern und sich in der neuen Mannschaft etablieren. Stafilidis ist der vierte bestätigte Sommerzugang der TSG. Zuvor hatten sich bereits Daniel Huss vom VfL Nagold II, Michel-Angelo Triantafillou vom MTV Stuttgart und Marcelo Freitas vom VfL Pfullingen dem Landesligisten angeschlossen. Der Kader erhält damit auf mehreren Positionen neue Impulse.

Demgegenüber stehen bislang drei Abgänge. Henoch Grauer verlässt die TSG Tübingen in Richtung TSG Balingen. Mark Shevchyk schließt sich dem SV 03 Tübingen an, während Matthias Thomas Gampert künftig für den SV SCHOTT Jena aufläuft. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga befindet sich die Mannschaft somit in einer Phase der personellen Neuausrichtung. Noch vor dem Start der Landesliga wartet auf die Tübinger die zweite Runde im WFV-Pokal. Am Samstag, 1. August 2026, empfängt die TSG um 15.30 Uhr den VfB Bösingen. Der Ligaauftakt folgt am Sonntag, 16. August, mit dem Auswärtsspiel beim SV Seedorf.