Absteiger gewinnen deutlich, Drei Mal 1:1 zum Auftakt

Endlich ging es wieder los. Am heutigen Sonntag standen acht Partien auf dem Programm, wovon drei mit einem Unentschieden endeten. Von der Tabellenspitze grüßt der TSV Bardowick, der Uelzen überraschend deutlich schlug, während Breese-Langendorf die rote Laterne hält.

Vor heimischem Publikum setzte sich der MTV Barum knapp mit 3:2 gegen den TuS Reppenstedt durch. Niklas Volpe brachte die Gäste früh in Führung (14.), ehe Maximilian Wulf (30.) und Simon Marks (41.) das Spiel drehten. Daniel Maaß erhöhte kurz nach der Pause auf 3:1 (52.), Volpe verkürzte noch einmal (64.), doch Barum brachte den Sieg ins Ziel.

Der SV Scharnebeck hat zum Auftakt einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Gegen den Aufsteiger TuS Barendorf führte das Team von Carsten Lorenzen durch Tore von Linus Werner (21.) und Alan Pfeifer per Foulelfmeter (43.) bereits mit 2:0. Doch Barendorf kämpfte sich zurück: Luk Frederik Hähnel (79.) und ein unglückliches Eigentor von Pfeifer in der Schlussminute sorgten für das 2:2.

Der MTV Römstedt entführte beim VfL Breese-Langendorf einen klaren 3:0-Auswärtssieg. Ein Eigentor von Lukas Wieczorek (15.) stellte die Weichen früh. In der Schlussphase machten Jeremy Fritz (90.) und Paolo-Jose Rieckmann per Foulelfmeter (90.) den Deckel drauf, nachdem der VfL alles nach vorne wach.

Der SV Küsten legte einen gelungenen Start hin und besiegte den TuS Wieren mit 3:1. Juri Klimanski (9.) brachte die Hausherren früh in Front, Frederik Strauß glich aus (30.). Nach der Pause schlug Timo Schumacher (47.) zu, ehe Klimanski mit seinem zweiten Treffer (75.) alles klar machte

Mit einem 4:1-Heimerfolg gegen den SV Teutonia Uelzen setzte der Landesliga-Absteiger TSV Bardowick direkt ein Ausrufezeichen. Leon Hamann eröffnete den Torreigen (27.), Lennart Ahrens traf dreimal (40., 51., 74.). Den Gästen gelang durch Thilo Schulze nur noch der Ehrentreffer (89.).

Der TSV Adendorf und der SV Wendisch Evern trennten sich 1:1. Julian Niebuhr brachte die Gäste in der 73. Minute in Führung, doch Luca Siegesmund rettete Adendorf in der 87. Minute einen Zähler.

Ein schneller Doppelschlag bestimmte das Duell zwischen dem Lüneburger SV und dem SV Rosche. Admin Pepic brachte LSV in der 10. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Joel-Friedrich Grefe per Foulelfmeter aus. Danach blieb es beim 1:1.