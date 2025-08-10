 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Absteiger gewinnen deutlich, Drei Mal 1:1 zum Auftakt

Reppenstedt verliert knapp

Endlich ging es wieder los. Am heutigen Sonntag standen acht Partien auf dem Programm, wovon drei mit einem Unentschieden endeten. Von der Tabellenspitze grüßt der TSV Bardowick, der Uelzen überraschend deutlich schlug, während Breese-Langendorf die rote Laterne hält.

Heute, 13:00 Uhr
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
2
2
Abpfiff

Der SV Scharnebeck hat zum Auftakt einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Gegen den Aufsteiger TuS Barendorf führte das Team von Carsten Lorenzen durch Tore von Linus Werner (21.) und Alan Pfeifer per Foulelfmeter (43.) bereits mit 2:0. Doch Barendorf kämpfte sich zurück: Luk Frederik Hähnel (79.) und ein unglückliches Eigentor von Pfeifer in der Schlussminute sorgten für das 2:2.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
3
2
Abpfiff

Vor heimischem Publikum setzte sich der MTV Barum knapp mit 3:2 gegen den TuS Reppenstedt durch. Niklas Volpe brachte die Gäste früh in Führung (14.), ehe Maximilian Wulf (30.) und Simon Marks (41.) das Spiel drehten. Daniel Maaß erhöhte kurz nach der Pause auf 3:1 (52.), Volpe verkürzte noch einmal (64.), doch Barum brachte den Sieg ins Ziel.

Heute, 15:00 Uhr
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
3
1
Abpfiff

Der SV Küsten legte einen gelungenen Start hin und besiegte den TuS Wieren mit 3:1. Juri Klimanski (9.) brachte die Hausherren früh in Front, Frederik Strauß glich aus (30.). Nach der Pause schlug Timo Schumacher (47.) zu, ehe Klimanski mit seinem zweiten Treffer (75.) alles klar machte

Heute, 15:00 Uhr
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
0
3
Abpfiff

Der MTV Römstedt entführte beim VfL Breese-Langendorf einen klaren 3:0-Auswärtssieg. Ein Eigentor von Lukas Wieczorek (15.) stellte die Weichen früh. In der Schlussphase machten Jeremy Fritz (90.) und Paolo-Jose Rieckmann per Foulelfmeter (90.) den Deckel drauf, nachdem der VfL alles nach vorne wach.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
4
1
Abpfiff

Mit einem 4:1-Heimerfolg gegen den SV Teutonia Uelzen setzte der Landesliga-Absteiger TSV Bardowick direkt ein Ausrufezeichen. Leon Hamann eröffnete den Torreigen (27.), Lennart Ahrens traf dreimal (40., 51., 74.). Den Gästen gelang durch Thilo Schulze nur noch der Ehrentreffer (89.).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
1
1
Abpfiff

Der TSV Adendorf und der SV Wendisch Evern trennten sich 1:1. Julian Niebuhr brachte die Gäste in der 73. Minute in Führung, doch Luca Siegesmund rettete Adendorf in der 87. Minute einen Zähler.

Heute, 15:00 Uhr
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
1
1
Abpfiff

Ein schneller Doppelschlag bestimmte das Duell zwischen dem Lüneburger SV und dem SV Rosche. Admin Pepic brachte LSV in der 10. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Joel-Friedrich Grefe per Foulelfmeter aus. Danach blieb es beim 1:1.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Neetze
TuS NeetzeTuS Neetze
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
0
2
Abpfiff

Lange sah es in Neetze nach einem torlosen Remis aus, doch in den letzten zehn Minuten entschied die SV Eintracht Lüneburg die Partie für sich. Stefan Schröder (80.) und Jan-Malte Edler (86.) trafen zum 0:2-Auswärtssieg. So konnte der Aufsteiger den Absteiger etwas überraschend schlagen.

