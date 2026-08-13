Absteiger gegen Aufsteiger am Freitag, Derby in Gräfenhainichen

– Foto: Marvin Kiunke

Wer setzt sich am Freitagabend im Duell Absteiger gegen Aufsteiger durch? Wer krönt am Sonnabend einen Sechs-Punkte-Start? Und wer entscheidet das Derby am Sonntag in Gräfenhainichen für sich? Diese Fragen beantwortet der zweite Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Freitag

Als erster Tabellenführer empfängt der SV Blau-Weiß Farnstädt am Freitagabend den TSV Leuna. In der vergangenen Saison konnten die Farnstädter nur einen Zähler gegen den TSV einfahren.

Die SG Rot-Weiß Thalheim (3:2 in Brachstedt) und der SSC Weißenfels II (3:1 gegen Zerbst) sind jeweils mit Siegen in die neue Serie gestartet. Am Freitagabend kommt es zum direkten Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger.

Zum Saisonstart konnten die SG Blau-Weiß Brachstedt und Turbine Halle jeweils nicht punkten. Wer fährt im direkten Aufeinandertreffen die ersten Zähler ein? Samstag

Im Mai 2018 standen sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und der MSV Eisleben zum letzten Mal in der Landesliga Süd gegenüber. Am Sonnabend kommt es zum Wiedersehen. Dann wollen beide Teams die ersten Punkte landen.

Das letzte Aufeinandertreffen erreichte ungeahnte Ausmaße: Mit 8:1 fertigte der FC Grün-Weiß Piesteritz im Februar den SC Naumburg ab. Können sich die Naumburger für diese deftige Pleite revanchieren?

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt SV Eintracht Elster Elster 14:00 PUSH

Nach dem knappen Auftaktsieg beim 1. FC Zeitz (1:0) begrüßt der SV Edelweiß Arnstedt zum ersten Heimspiel der neuen Saison am Samstag den Aufsteiger SV Eintracht Elster.

Mit einem 2:0 beim TSV Leuna ist der FSV Bennstedt erfolgreich in die neue Saison gestartet. Legen die Bennstedter nun daheim gegen den 1. FC Zeitz nach? Sonntag