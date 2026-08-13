 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Absteiger gegen Aufsteiger am Freitag, Derby in Gräfenhainichen

Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marvin Kiunke

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LL Sachs-Anhalt Süd
Thalheim
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Farnstädt

Wer setzt sich am Freitagabend im Duell Absteiger gegen Aufsteiger durch? Wer krönt am Sonnabend einen Sechs-Punkte-Start? Und wer entscheidet das Derby am Sonntag in Gräfenhainichen für sich? Diese Fragen beantwortet der zweite Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Freitag

Morgen, 18:45 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
18:45live

Als erster Tabellenführer empfängt der SV Blau-Weiß Farnstädt am Freitagabend den TSV Leuna. In der vergangenen Saison konnten die Farnstädter nur einen Zähler gegen den TSV einfahren.

Morgen, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
19:00

Die SG Rot-Weiß Thalheim (3:2 in Brachstedt) und der SSC Weißenfels II (3:1 gegen Zerbst) sind jeweils mit Siegen in die neue Serie gestartet. Am Freitagabend kommt es zum direkten Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger.

Morgen, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
19:15live

Zum Saisonstart konnten die SG Blau-Weiß Brachstedt und Turbine Halle jeweils nicht punkten. Wer fährt im direkten Aufeinandertreffen die ersten Zähler ein?

Samstag

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
14:00live

Im Mai 2018 standen sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und der MSV Eisleben zum letzten Mal in der Landesliga Süd gegenüber. Am Sonnabend kommt es zum Wiedersehen. Dann wollen beide Teams die ersten Punkte landen.

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
14:00

Das letzte Aufeinandertreffen erreichte ungeahnte Ausmaße: Mit 8:1 fertigte der FC Grün-Weiß Piesteritz im Februar den SC Naumburg ab. Können sich die Naumburger für diese deftige Pleite revanchieren?

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
14:00

Nach dem knappen Auftaktsieg beim 1. FC Zeitz (1:0) begrüßt der SV Edelweiß Arnstedt zum ersten Heimspiel der neuen Saison am Samstag den Aufsteiger SV Eintracht Elster.

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
14:00live

Mit einem 2:0 beim TSV Leuna ist der FSV Bennstedt erfolgreich in die neue Saison gestartet. Legen die Bennstedter nun daheim gegen den 1. FC Zeitz nach?

Sonntag

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
14:00live

Mehr als 500 Zuschauer sorgten eine tolle Kulisse, als sich der VfB Gräfenhainichen und der SV Rot-Weiß Kemberg in der vergangenen Saison an der Lindenallee gegenüberstanden. Wird die Kulisse im Derby am Sonntag ähnlich prächtig?