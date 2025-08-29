Absteiger Endenich gegen Brauweiler, Aufsteiger vor harten Duellen

Mit nur 23 Zählern stieg Bonn-Endenich in der vergangenen Spielzeit aus der Mittelrheinliga ab. Nach einer starken Vorbereitung und einigen Transfers blickt Cheftrainer Heiko Dietz optimistisch auf das erste Spiel der Saison: "Wir sind sehr positiv gestimmt. Wir haben alle Mann an Bord. Alle Spieler haben gut trainiert, einen guten Fitnessstand erreicht und deshalb blicken wir sehr positiv auf den Saisonstart."

Beim Gegner Brauweiler weiß Trainer Tuna Bilgin, was auf ihn und seine Truppe zukommen wird. "Rein auf dem Papier ist Bonn-Endenich eine Mannschaft für mich, die zu den Favoriten gehört. Dementsprechend wissen wir um die Schwierigkeit der Aufgabe", sagte der Übungsleiter der Grün-Weissen. Er ergänzte: "Aber für uns ist ganz klar, dass wir uns sehr auf das Spiel freuen. Wir hatten eine gute Trainingswoche und wir werden den Schwung auch mitnehmen am Sonntag und hoffentlich alles auf dem Platz lassen."

Auch Trainerkollege Dietz erwartet ein umkämpftes Duell: "Ich erwarte ein offenes Spiel. Brauweiler ist eine Mannschaft, die über Stärken verfügt, individuell, aber auch als Mannschaft. Es wird mit Sicherheit ein Spiel werden, indem wir uns gut präsentieren müssen. Es ist das erste Heimspiel, da ist klar, dass wir die drei Punkte bei uns behalten wollen."

Bilgin erwartet ein hartes Duell und weiß zeitgleich wie seine Truppe agieren muss. "Wir dürfen wenig Fehler machen, müssen geduldig sein, auch in der Lage sein das Spiel mental aufzufangen. Innerhalb des Spiels auch auf Widerstände vorbereitet zu sein und dann hoffe ich, dass wir die Mannschaft sind, die Punkte mitnehmen wird- idealerweise Drei."

Welches Team am Ende die Anweisungen des Übungsleiters besser umsetzen kann und welche Truppe schlussendlich Zähler mitnimmt, bleibt abzuwarten.

Erstes Aufeinandertreffen

Erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison feierte der SC Blau-Weiß 06 Köln den Aufstieg in die Landesliga. Nach sechs aufeinanderfolgenden Jahren in der Bezirksliga spielen die Kölner in der aktuellen Spielzeit in der höheren Spielklasse. Der erste Gegner ist dabei der 1.FC Spich.

In Köln ist die Vorfreude auf die Begegnung groß. "Alle freuen sich das es los geht. Spich, eine erfahrende Landesliga Mannschaft, wird uns direkt alles abverlangen", sagte Sven Henke, der Cheftrainer der Blau-Weißen. Spich landete in der vergangenen Saison auf dem elften Rang und geht in das siebte aufeinanderfolgende Jahr in der Landesliga, somit kennt der FC diese Spielklasse. Mit Blick auf das Duell verriet Henke: "Wir werden alles reinwerfen, um es Spich so schwer wie möglich zu machen. Die gute Trainingswoche zeigte, dass wir auf einem guten Weg sind."

Das Besondere ist, dass beide Vereine das erste Mal aufeinander treffen. Wer dieses allererste Spiel zwischen beiden Teams für sich entscheiden kann, wird sich zeigen.

Erstes Landesliga-Spiel der Geschichte