Absteiger Endenich gegen Brauweiler, Aufsteiger vor harten Duellen

Das lange Warten hat ein Ende. Nach Wochen der Vorbereitung stehen nun alle Teams der Landesliga Mittelrhein Staffel 1 bereit für den ersten Spieltag. Absteiger FV Bonn-Endenich trifft auf den SV Grün-Weiss Brauweiler. Zeitgleich haben die Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel II und SC Blau-Weiß 06 Köln schwere Aufgaben vor sich. Das ist der erste Spieltag der Landesliga.
Mit nur 23 Zählern stieg Bonn-Endenich in der vergangenen Spielzeit aus der Mittelrheinliga ab. Nach einer starken Vorbereitung und einigen Transfers blickt Cheftrainer Heiko Dietz optimistisch auf das erste Spiel der Saison: "Wir sind sehr positiv gestimmt. Wir haben alle Mann an Bord. Alle Spieler haben gut trainiert, einen guten Fitnessstand erreicht und deshalb blicken wir sehr positiv auf den Saisonstart."
Beim Gegner Brauweiler weiß Trainer Tuna Bilgin, was auf ihn und seine Truppe zukommen wird. "Rein auf dem Papier ist Bonn-Endenich eine Mannschaft für mich, die zu den Favoriten gehört. Dementsprechend wissen wir um die Schwierigkeit der Aufgabe", sagte der Übungsleiter der Grün-Weissen. Er ergänzte: "Aber für uns ist ganz klar, dass wir uns sehr auf das Spiel freuen. Wir hatten eine gute Trainingswoche und wir werden den Schwung auch mitnehmen am Sonntag und hoffentlich alles auf dem Platz lassen."
Auch Trainerkollege Dietz erwartet ein umkämpftes Duell: "Ich erwarte ein offenes Spiel. Brauweiler ist eine Mannschaft, die über Stärken verfügt, individuell, aber auch als Mannschaft. Es wird mit Sicherheit ein Spiel werden, indem wir uns gut präsentieren müssen. Es ist das erste Heimspiel, da ist klar, dass wir die drei Punkte bei uns behalten wollen."
Bilgin erwartet ein hartes Duell und weiß zeitgleich wie seine Truppe agieren muss. "Wir dürfen wenig Fehler machen, müssen geduldig sein, auch in der Lage sein das Spiel mental aufzufangen. Innerhalb des Spiels auch auf Widerstände vorbereitet zu sein und dann hoffe ich, dass wir die Mannschaft sind, die Punkte mitnehmen wird- idealerweise Drei."
Welches Team am Ende die Anweisungen des Übungsleiters besser umsetzen kann und welche Truppe schlussendlich Zähler mitnimmt, bleibt abzuwarten.
Erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison feierte der SC Blau-Weiß 06 Köln den Aufstieg in die Landesliga. Nach sechs aufeinanderfolgenden Jahren in der Bezirksliga spielen die Kölner in der aktuellen Spielzeit in der höheren Spielklasse. Der erste Gegner ist dabei der 1.FC Spich.
In Köln ist die Vorfreude auf die Begegnung groß. "Alle freuen sich das es los geht. Spich, eine erfahrende Landesliga Mannschaft, wird uns direkt alles abverlangen", sagte Sven Henke, der Cheftrainer der Blau-Weißen. Spich landete in der vergangenen Saison auf dem elften Rang und geht in das siebte aufeinanderfolgende Jahr in der Landesliga, somit kennt der FC diese Spielklasse. Mit Blick auf das Duell verriet Henke: "Wir werden alles reinwerfen, um es Spich so schwer wie möglich zu machen. Die gute Trainingswoche zeigte, dass wir auf einem guten Weg sind."
Das Besondere ist, dass beide Vereine das erste Mal aufeinander treffen. Wer dieses allererste Spiel zwischen beiden Teams für sich entscheiden kann, wird sich zeigen.
Ein weiterer Aufsteiger, der SV Eintracht Hohkeppel II, hat auch einen Gegner vor sich, der die Landesliga sehr gut kennt. Der SV Schlebusch geht schon in seine zehnte aufeinanderfolgende Spielzeit in der sechsthöchsten Spielklasse Deutschlands. Im vergangenen Jahr landeten die Schlebuscher auf einem starken fünften Platz.
Die Eintracht erlebte turbulente Saisons in den vergangenen Jahren, denn mit drei Aufstiegen am Stück kämpfte sich der SV von der B-Liga bis hin in die Landesliga. Es ist die erste Spielzeit in dieser Spielklasse für die Zweitvertretung des Oberligisten. "Wir freuen uns auf den Saisonstart. Wir erwarten ein schweres Spiel", äußerte Giuseppe Brunetto, der Cheftrainer des Aufsteigers.
Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Geschichte. Der 52-Jährige geht mit viel Vertrauen in seine Truppe in die Partie. "Bin auch davon überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen werden", betonte er.
Ob sich sein Team schlussendlich durchsetzen wird, oder ob die erfahrene Landesliga-Mannschaft des SV Schlebusch einen Erfolg feiert, wird sich noch herausstellen.
Die weiteren Partien des ersten Spieltags: